Jagten fortsætter på den undslupne løvinde i Berlin.

Gennem krat og buskads i mørket har mere end 70 politibetjente ledt natten til fredag i et indsnævret skovområde i byen Kleinmachnow.

Men løvinden er endnu ikke fundet. Fredag morgen intensiveres eftersøgningen i Brandenburg, og 120 folk sættes ekstra ind, skriver Bild.

Jagten fortsætter nu i tre hundeparkområder, som ligger i Düppeler-skoven og Wannsee. Det er skovområder, der tilbyder badefaciliteter til hunde.

Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: John Macdougall/AFP/Ritzau Scanpix

Politiet har været i kontakt med zoologiske haver, dyrepakker og cirkusser, men ingen har meldt sig som ejer. Det er derfor endnu uvist, hvor løven kommer fra, og hvorfor den går frit omkring.

Men der er ingen tvivl om, at det er farligt.

»Der er stor risiko og et stort behov for handling. Løver er blandt de dyr, der ikke er tamme,« siger lederen af ​​Institut for Dyrepatologi ved Freie Universität Berlin, Achim Gruber, til Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Derfor opfordres borgere fortsat til at blive inden døre og lukke deres døre.

Løven blev sidst set torsdag aften i en skov, Kleinmachnow, syd for Berlin.

»Kom hurtigt ud af skoven!,« råbte betjente til joggere straks efter meldingen.

Historien om den forsvundne løve trækker i øjeblikket overskrifter verden rundt. Daily Mail har blandt andet døbt det vilde dyr som 'Beast of Berlin', New York Post joker med overskriften 'katten er ude af sækken', mens CNN advarer hele Tyskland om den undslupne løve.