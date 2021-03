Tre uger er afsat til at finde upartiske nævninger i sag mod betjent, som sad med knæ på sort mands hals.

En kompleks og omfangsrig proces er tirsdag gået i gang i Minneapolis, USA.

Her skal 12 personer udpeges til et nævningeting i retssagen mod politibetjenten Derek Chauvin. Han er anklaget for at have dræbt den sorte mand George Floyd under en anholdelse i maj sidste år.

Processen skulle oprindeligt være begyndt mandag, men blev udskudt af en dommer til tirsdag.

Det skyldtes, at anklagerne i sagen afventede en beslutning fra en anden domstol om, hvorvidt Chauvin også kan sigtes for det, der i amerikansk lov hedder drab af tredje grad.

Den del er endnu ikke blevet behandlet, men retten besluttede tirsdag at indlede udpegningen af nævningetinget alligevel.

Derek Chauvin var dybt involveret i et af de mest omtalte dødsfald sidste år. Han sad med sit knæ på George Floyds hals i næsten ni minutter under en anholdelse i Minneapolis i USA den 25. maj sidste år.

George Floyds død udløste de største demonstrationer, USA har oplevet i årtier. Millioner af mennesker var på gaden i byer rundt om i USA i protest mod politivold og raceulighed.

Den store opmærksomhed på sagen gør, at det er svært at udpege et upartisk nævningeting. Derfor er der da også afsat tre uger til opgaven.

Mulige nævninger modtog sidste år et 16 sider langt spørgeskema, hvor de bliver spurgt detaljeret ind til deres kendskab til sagen.

Et af spørgsmålene går blandt andet på, om de har set videoer af hændelsen, hvor Floyd med sine sidste ord får sagt: "Jeg kan ikke trække vejret".

De er også blevet spurgt til, om de deltog i nogle af de omfattende protester, der efterfølgende fandt sted. Ud over de 12 personer til nævningetinget skal også 4 suppleanter udpeges.

Chauvins advokater kan 15 gange afvise en udpeget nævning uden at komme med en begrundelse. Anklagerne kan gøre det samme ni gange.

Hvis den ene part mistænker en nævning for at være partisk på baggrund af eksempelvis etnicitet eller køn, kan parten anmode dommeren om at afvise den pågældende nævning.

Nogle juraeksperter frygter, at det kan ende med at blive et nævningeting helt uden sorte, hvilket kan underminere den offentlige tiltro til en upartisk sag.

- Ideelt set vil man gerne have nogle, der ikke har dannet sig en mening om sagen, siger Aviva Orenstein, der er juraprofessor ved Indiana University Maurer School.

- Kender du en sort person, der ikke har dannet sig en mening om George Floyd?

Retssagen - herunder udvælgelsen af de 12 nævninger - sendes live på amerikansk tv.

Derek Chauvin ventes at erklære sig ikke skyldig. Ud over ham er tre andre betjente sigtet i sagen.

Deres retssag kører samlet til august.

/ritzau/Reuters