En norsk jæger har begået sit livs brøler.

Under en jagt i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen nordvest for Lillehammer troede han torsdag eftermiddag, at han havde fået tre hjorte på sigtekornet.

Resolut nedlagde han det første dyr, og havde også held til at skyde og dræbe det næste dyr.

»Men han begyndte at fornemme, at der var noget galt, da det tredje dyr ikke satte i løb. Da han gik frem til dyrene, så han til sin forfærdelse, at der ikke var tale om hjorte,« fortæller den lokale politichef Jon Gaarden til den norske avis VG.

I stedet var der tale om lamaer, som en lokal bonde havde gående på et indhegnet område i nærheden af landbrugsarealer.

»Hvis der havde været tale om hjorte, så var det sidste dyr forduftet, da de andre blev skudt. Men lamaen fornemmede ikke, at den blev udsat for jagt,« tilføjer politichefen.

Den uheldige jæger reagerede prompte, da han opdagede sin fadæse. Han meldte det straks til både politiet, lederen af hans jagtselskab og lamaernes ejer.

Herefter blev en politipatrulje sendt til gerningsstedet, og jægeren blev afhørt.

»Han er dybt fortvivlet og erkender blankt, hvad han har gjort,« siger politichef Jon Gaarden til VG.

Han har ikke tidligere været ude for en lignende sag, og er derfor ikke i stand til på stående fod at oplyse, hvilken straf den uheldige jæger sandsynligvis kan forvente.

»Det ved jeg ikke. Det er den første lamasag, som jeg har været ude for.«

Efter den utilsigtede nedskydning af de to lamaer, blev de efter aftale med ejeren parteret af jagtselskabet.

Den tredje lama slap ifølge politiet fra oplevelsen uden skader.