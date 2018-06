Der bliver ingen ulvejagt i Sverige. Den svenske ulvebestand er blevet for lille, siger svensk naturstyrelse.

Oslo. Den svenske naturstyrelse, Naturvårdsverket, siger, at ulvebestanden i Sverige er blevet for lille, og at der derfor bliver forbud mod jagt på ulve til vinter.

Samtidig planlægger man i Norge, at der skal skydes over en snes ulve, skriver P4 i Värmland.

Lokale politikere i en række norske områder har foreslået, at der i alt skal skydes 30 ulve i Norge.

Spørgsmålet er imidlertid stadig uafklaret, da mange venter en diskussion om Norges licensjagt på ulve til efteråret.

Flere kilder siger til det norske nyhedsbureau NTB, at det kan komme til en ændring af reglerne om licens til at jagte ulve senere i år.

I Sverige bliver myndighedernes beslutning om at indstille al licensjagt på ulv i den kommende vinter mødt med bestyrtelse og overraskelse hos jægere i de berørte len.

- Dette mindsker tilliden til myndighederne. Det er en urimelig beslutning, siger Anders Olsson, som er talsmand for Jägareförbundet Värmland, til Svensk Jakt.

- Jagtforbuddet er truffet på et forkert grundlag. Ulvebestanden i Skandinavien går ikke tilbage, som tællingerne viser, hævder han.

Ulvejagt er som udgangspunkt forbudt i alle lande, der har underskrevet aftalen om fredning af ulvene.

Naturvårdsverket er en svensk forvaltningsmyndighed inden for miljøområdet, hvis formål er at være proaktiv og koordinere miljøindsatsen.

I Norge har der i en periode været fokus på en problemulv i et område omkring Hedmark ved Norges grænse til Sverige.

Ulven - eksperter formoder, at der kun er tale om én - menes at have sat sine spidse tænder i mindst 110 får og lam, som har mistet livet siden den 9. juni.

Ifølge forskere er det generelt strejfende ulve fra Sverige, der gør livet surt for landmænd i Norge, mens de norske ulve i højere grad holder sig inden for såkaldte ulvezoner og lever af vilde elge.

/ritzau/NTB