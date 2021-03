En 27-årig medarbejder ansat i det luksuriøse Marataba Safari-resort i Marakele National Park i Sydafrika er blevet ædt levende af to unge hanløver.

Det skete ifølge Daily Mail, da han var ude at følge vildtspor for stedets rige turister, som betaler store summer for at kunne skyde blandt andet løver, leoparder, elefanter, næsehorn og bøfler i den store nationalpark, der ligger fire timers kørsel fra Johannesburg.

En talsmand for sammenslutningen af de sydafrikanske nationalparker siger i en udtalelse, at den unge mand blot passede sit normale arbejde, da den frygtelige hændelse skete.

»Han fulgte op på et spor efter geparder, og det ser ud til, at han er gået bare 20 meter væk fra sit køretøj, da han stødte på to hanløver, som lå og gemte sig. De angreb og dræbte ham på stedet,« siger talsmanden.

En lokal politimand fortæller, at de to løver har ligget og gemt sig i et krat, og at de pludselig sprang frem, tvang den 27-årige rædselsslagne mand til jorden og begyndte at æde ham levende.

Begge løver blev umiddelbart efter deres dødelige overfald på den unge mand selv dræbt med skud affyret fra en riffel af en af de politifolk, der er tilknyttet nationalparken.