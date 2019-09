Den tidligere franske præsident Jacques Chirac er afgået ved døden. Han blev 86 år.

Det oplyser familien til nyhedsbureauet AFP.

»Jacques Chirac døde denne morgen omgivet af sin familie - fredfyldt,« siger hans svigersøn, Frederic Salat-Baroux, til nyhedsbureauet.

Chirac var borgerlig politiker og sad på præsidentposten i Frankrig gennem hele 12 år.

Han blev præsident i 1995, da han overtog magten fra Francois Mitterrand.

I 2002 blev han genvalgt. Denne gang var modkandidaten den højreradikale Jean-Marie Le Pen.

Chirac var præsident i Frankrig til og med 2007.

Før han blev præsident, var Chirac først borgmester i Paris og siden blandt andet landbrugsminister, indenrigsminister og premierminister.

BLÅ BOG: Frankrigs Chirac var præsident i 12 år Den tidligere præsident, premierminister og overborgmester i Paris, Jacques Chirac, er død - 86 år gammel. Den tidligere franske præsident Jacques Chirac er afgået ved døden - 86 år gammel. Det oplyser familien torsdag ifølge det franske nyhedsbureau AFP. Navn: Jacques Chirac. Alder: 86 år - født 29. november 1932. Fødested: Paris. Søn af: Abel Francois Marie Chirac og Marie Louise Valette. Nationalitet: Fransk. Karriere: * 1962: Rådgiver for daværende premierminister, Georges Pompidou. * 1972-1974: Landbrugsminister. * 1974-1976: Premierminister. * 1977-1995: Overborgmester i Paris. * 1986-1988: Premierminister. * 1995-2007: Frankrigs præsident. Civilstand: Gift med Bernadette Chirac. Efterlader to døtre.

Som præsident blev han blandt andet kendt for åbent at kritisere USA for at invadere Irak i 2003, og han er også kendt for at have sagt om briterne, at 'man ikke kan stole på et folk med så dårligt et køkken.'

Hvilken politik Chirac selv stod for, var dog mere utydeligt.

Han er blevet kaldt en politisk vendekåbe og kamæleon gennem sin tid som præsident fra 1995 til 2007.

Engang var den konservative politiker eksempelvis EU-skeptiker, men forvandlede sig til en af euroens varmeste fortalere.