Mens protester mod racisme og politivold er fortsat weekenden over i USA, udtaler Jacob Blake sig for første gang offentligt.

Blake - den sorte amerikaner, der blev skudt i ryggen af en politibetjent i Wisconsin sidste måned - beskriver, hvordan han konstant mærker smerter efter episoden, som efterlod ham lam fra livet og ned.

»Det gør ondt at trække vejret, det gør ondt at sove, det gør ondt at rykke sig fra side til side, det gør ondt at spise,« siger han i videoen offentliggjort på Twitter af hans advokat, Ben Crump, søndag lokal tid.

Omkring 900.000 har natten til mandag dansk tid set videoen på Twitter.

epa08648171 A frame grab from a video feed provided by the Kenosha County Court shows Jacob S. Blake answering questions from his hospital bed during a hearing in Kenosha, Wisconsin, USA, 04 September 2020 (issued 05 September 2020). Blake, who was shot multiple times by Kenosha police officers on 23 August took part in the hearing on charges that were filed in July 2020 and are not related to the shooting that led to widespread anti-racism protests. EPA/KENOSHA COUNTY COURT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESJacob Blake på et videomøde fredag, hvor han erklærede sig uskyldig i overgreb. Foto: KENOSHA COUNTY COURT HANDOUT

Fredag lokal tid erklærede Blake sig uskyldig i anklager om seksuelt overgreb mod en tidligere kæreste og moren til hans tre børn.

Det var disse anklager, som fik en dommer til at udstede en arrestordre, der førte til den anholdelse, hvorunder Blake blev skudt.

En video af skyderiet gik efterfølgende viralt og har pustet til vreden i byen og resten af USA, hvor protester på ny er blusset op. Protesterne i byen Kenosha er det seneste eksempel på demonstrationer mod racisme i USA efter sorte George Floyds død under en brutal anholdelse i maj.

Videoen viser, hvordan Jacob Blake bliver skudt i ryggen af en politibetjent på vej ind i en firehjulstrækker, hvor hans tre børn sidder.

Efterfølgende har han været indlagt. Iklædt en grøn patientkittel kommer han i videoen også med en opfordring til folk:

»Jeg beder jer, ændr jeres liv derude. Vi kan holde sammen, tjen nogle penge, gør alt lettere vores folk, for der er så meget tid, der er blevet spildt,« siger han i videoen.

/ritzau/