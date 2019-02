Søndag aften står en af Michael Jacksons tidligere medarbejdere frem med nye rystende anklager mod pop-ikonet.

Det sker i tv-programmet 60 Minutes i den bedste sendetid.

I en teaser for programmet løfter rengøringsdamen, Adrian McManus, lidt af sløret for, hvad hun så på Michael Jackson berømte ejendom Neverland.

»Første gang jeg gjorde rent i hans soveværelse, vidste jeg ikke engang hvor jeg skulle starte,« siger hun ifølge 9 News til 60 Minutes.

I 1990 blev hun ansat på Neverland. Efter tre måneder blev hun betroet at gøre rent i stjernens soveværelse.

Her fik hun et indblik i det, hun beskriver som Michael Jacksons aggressive opførsel. Ifølge McManus så hun også Jackson kysse og kæle med drenge, der besøgte Neverland.

Interviewet bliver bragt samtidig med, at rygterne og historierne om Michael Jacksons forhold og overgreb på drenge endnu engang trækker overskrifter verden over.

I dokumentaren 'Leaving Neverland' står to mænd frem med beskyldninger mod den tidligere 'konge af pop'.

Den ene fortæller, hvordan Michael Jackson gav ham gaver.

»Jeg kunne virkelig godt lide smykker, så han gav mig smykker som belønning for seksuelle handlinger.«

Dokumentaren har fået massiv kritik fra stjernens familie og fans, men den har alligevel bragt stjernens forhold til mindre-årige i fokus.

Rengøringsdamen Adrian McManus bidrager nu til historien om superstjernens seksuelle overgreb på unge drenge.

I 2003 blev Michael Jackson anholdt og sigtet for at have misbrugt et barn. To år senere blev han frikendt i retten Foto: HO Vis mere I 2003 blev Michael Jackson anholdt og sigtet for at have misbrugt et barn. To år senere blev han frikendt i retten Foto: HO

I 60 Minutes fortæller hun videre, hvordan hun oplevede en helt anden version af Michael Jackson end den, offentligheden fik at se.

»Der var en venlig side, og så var der er en mørk side,« siger hun.

Men hvorfor står hun først frem nu - 29 år senere?

McManus fortæller i teaseren, at hun har fået konkrete trusler fra Jackson-familien, der angiveligt har truet hende med at hyre en lejemorder til at slå hende ihjel.

Michael Jackson døde i 2009, 50 år gammel.