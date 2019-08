Skuespilleren og kampsportslegenden Jackie Chan bliver nu lagt for had af de, der holder med de protesterende i Hong Kongs gader.

Han er selv født i Hong Kong, og det har givet genlyd blandt de demokrativenlige demonstranter, at Chan har udtalt, at han 'føler sig stolt over at være kinesisk'.

Han har også sagt, at 'han håber, at Hong Kong kan vende tilbage til mere fredelige tilstande snart'.

Udtalelserne faldt i et interview med Kinas stats-tv CCTV. Der skriver news.com.au.

»Jeg har besøgt mange lande, og jeg kan sige, at vores land har haft en kraftig fremgang de seneste år. Jeg føler stolthed over at være kineser, og det 'Femstjernede Røde Flag' er respekteret overalt på jorden,« siger den 65-årige skuespiller.

»Hong Kong og Kina er mit fødested og mit hjem. Kina er mit land, jeg elsker mit land, jeg elsker mit hjem. Jeg håber, at Hong Kong snart igen kan blive fredeligt.«

Disse udtalelser har givet bagslag på Twitter, hvor vrede sociale mediebrugere kalder manden 'skamløs'.

At Chan udtaler sig til fordel for styret i Beijing, kommer ikke som nogen overraskelse. Han har stået på Kinas side før, for eksempel da han kaldte Hong Kong for en 'by af protester' under et interview i 2012.

»Myndighederne burde afgøre, hvad der kan protesteres over, og hvad der ikke kan,« sagde han i det interview.

Kina har advaret andre lande om, at det 'ikke ville sidde stille og se på', at uroen breder sig i Hong Kong.

Fra USA kommer der kritiske røster fra præsident Donald Trump, der har bedt sin kinesiske modpart Xi Jinping om at mødes med demonstranterne.

Den amerikanske sikkerhedsrådgiver John Bolton advarer Beijing mod at lave en ny 'Tiananmen Square' i Hong Kong. Han refererer til nedslagtningen i 1989 af protesterede i Beijing.

Demonstrationerne i Hong Kong har varet i flere uger. Oprindeligt var der tale om en protest mod en ny lov, der ville betyde, at kriminelle risikerede at blive udleveret til Kina, men det har udviklet sig til en kamp for mere demokrati.