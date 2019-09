Alibabas stifter takker af på sin 55-års fødselsdag. Hans afløser er fundet og klar til at overtage arbejdet.

På sin 55-års fødselsdag tirsdag giver Jack Ma, der har stiftet netimperiet Alibaba, stafetten som bestyrelsesformand videre til sin afløser.

Det bliver selskabets administrerende direktør, Daniel Zhang, der overtager posten. Tilbagetrædelsen blev annonceret sidste år.

Jack Ma er en af de mest kendte kinesiske entreprenører, der findes, og er kendt som Kinas rigeste mand.

Men selv om Alibaba-stifteren er nået langt i sin karriere, er det ikke ikke kommet direkte og let til ham.

Ved offentlige events har han tidligere fortalt åbent om, hvordan han ikke bestod opgaver på universitetet flere gange, inden han til sidst blev færdiguddannet engelsklærer.

Men noget tyder på, at det ikke var nemt for ham at få fast, stabilt job i starten.

Først blev han afvist af omkring 30 forskellige selskaber inklusive et Kentucky Fried Chicken-outlet, inden han selv valgte at stifte Alibaba.

Selskabet kom til verden i 1999 og blev opfundet i samarbejde med andre hjemme i Jack Mas lejlighed i hans hjemby Hangzhou.

Det skete omkring samtidig med, at Kinas økonomi begyndte at udvikle sig i en positiv retning.

Siden da er Alibaba blevet en af verdens største detailhandlere. Da selskabet debuterede på den amerikanske børs New York Stock Exchange i 2014, slog det også prisrekorder.

/ritzau/dpa