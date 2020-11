En video går lige nu viralt på de sociale medier.

Videoen er filmet i Perus hovedstad, Lima, og dér ser man en lille gruppe demonstranter, som forholder sig ganske roligt.

Én af dem står med det, der ligner en spand, ved sit hoved, og på et tidspunkt vender han sig mod kameraet.

Men i samme sekund bliver han ud af det blå ramt af noget i hovedet, der kaster ham ned mod jorden, hvorefter manden ligger livløs tilbage på jorden.

Herefter ser man, hvordan en masse demonstranter kommer og hiver den livløse krop væk fra stedet, som du kan se ovenover i videoen.

Og det er kun én ud af mange ubehagelige og uhyggelige videoer, der lige nu florerer på de sociale medier, og som er fra den seneste uges demonstrationer i Peru, hvor to personer har mistet livet.

Videoer, der alle viser en brutal behandling af de tusinder af demonstranter, der har været på gaden.

Det er endnu uvist, hvilke skader manden i videoen fik, men man ved, hvad der skete med en demonstrant ved navn Jack Pintado.

Den 22-årige peruvianer bevægede sig nemlig lørdag på gaden for at demonstrere mod afsættelsen af præsidenten, Martín Vizcarra, der mandag blev væltet af kongressen efter beskyldninger om korruption.

Jack Pintado fra Peru.

Men da lørdag blev til søndag, lå Pintado på et lighus i hovedstaden med 10 skudhuller i kroppen.

To i hans ansigt, to i hans bryst, to i hans nakke, to i hans arm og to i selve kraniet.

»Han havde adskillige skudsår i den øvre del af sin brystkasse, i sit ansigt og i halsen tilsyneladende fra hagl,« har en talsmand for Guillermo Almenara-hospitalet i Lima været ude og fortælle.

Meldingerne om Pintados skæbne har fået tusinder af peruvianere til at dele billeder af den unge mand, mens de fordømmer, at politiet har placeret intet mindre end 10 skud i demonstranten.

Her er der blevet lagt blomster og tændt lys for 22-årige Jack Pintado.

Og de to dræbte demonstranter endte også med hurtigt at få en reaktion højt oppe i hierarkiet.

Perus fungerende præsident, Manuel Merino, valgte nemlig søndag oven på de to dødsfald at træde tilbage efter mindre end en uge på posten.

Han tiltrådte tirsdag, efter den korruptionsanklagede præsident, Martín Vizcarra, dagen inden var blevet afsat af kongressen.

Situationen i Peru er derfor fortsat kaotisk, og det er også det ord, man meget vel kan benytte for at beskrive hele 2020 for det sydamerikanske land.

Peru har nemlig haft særdeles svært ved at håndtere coronavirussen og har faktisk i lang tid været det land i verden, der har haft flest døde pr. indbygger, når man ser bort fra nationer med under 1.000 smittede.

I dag har Belgien overhalet Peru med flere smittede, men coronahåndteringen har skabt og skaber stadig store kløfter i det peruvianske samfund, fordi dele af samfundet mener, at underklassen har haft en alt for afslappet tilgang til coronarestriktionerne, og at det har resulteret i mange døde og smittede.

Det var blandt andet tilfældet 22. august i år, hvor 13 peruvianere blev mast ihjel, da de deltog i en fest, selv om landet var i total undtagelsestilstand, og at man ikke måtte forlade sit hjem i de sene timer.

Dengang var landet delt i to:

Dem, der mente, at politiet havde håndteret den forbudte fest helt forkert og var skyld i de mange dræbte, og dem, der mente, at det var de uansvarlige, festglade peruvianeres egen skyld, fordi de havde forbrudt sig mod udgangsforbuddet.

Den samme opdeling ser vi også i disse dage, hvor mange peruvianere mener, at afsættelsen af præsident Viscarra ikke er på sin plads, mens en anden del af befolkningen er af den modsatte opfattelse.