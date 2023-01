Lyt til artiklen

»Jeg må indrømme, at jeg i nat sov godt for første gang i lang tid.«

Sådan lød det med et stort smil fra den newzealandske premierminister Jacinda Ardern, da hun fredag mødte pressen, efter hun dagen forinden til stor overraskelse for mange annoncerede, at hun ville trække sig fra posten.

Samtidig forklarede hun, at hun 'intet fortryder', når det kommer til planerne om at stopper som premierminister 7. februar.

Det skriver BBC.

Jacinda Ardern møder her pressen ved Hawke's Bay Airport i Napier fredag. Foto: BEN MCKAY Vis mere Jacinda Ardern møder her pressen ved Hawke's Bay Airport i Napier fredag. Foto: BEN MCKAY

Hun forklarede dog, at hun samtidig er præget af en 'række forskellige følelser':

»Jeg føler mig selvfølgelig trist, men jeg har også en følelse af lettelse,« fortæller hun.

På et pressemøde natten til torsdag dansk tid fortalte en tydeligt følelsesladet Jacinda Ardern, at hun 'ikke havde mere tilbage i tanken':

»Jeg er et menneske, politikere er mennesker. Vi giver alt, hvad vi kan, så længe vi kan. Og så er det på tide. For mig er det tid nu,« sagde hun.

Jacinda Ardern taler med pressen fredag. Foto: BEN MCKAY Vis mere Jacinda Ardern taler med pressen fredag. Foto: BEN MCKAY

I samme ombæring fortalte hun, at hun så frem til at tilbringe mere tid med familien – der indeholder kæresten Clarke og deres datter Neve – som var dem, der 'har ofret mest':

»Til Neve, mor ser frem til at være der, når du begynder i skolen i år. Og til Clarke: Lad os endelig gifte os,« fortalte den newzealandske politiker med et grin.

Da hun fredag mødte pressen ved lufthavnen i Napier, afviste hun ifølge BBC spekulationer om, at oplevelser med kvindehad havde spillet en rolle i hendes beslutning:

»Nej, det gjorde det ikke, og mit stærke budskab til kvinder i ledelse og til piger, der måske overvejer lederskab i fremtiden, er, at det her er et sted, hvor fundamentet er blevet lagt, længe før mig, for at gøre det muligt for os at være i disse roller på en måde, som det ikke var tidligere,« fortæller Ardern og tilføjer:

»Du kan have en familie og være i disse roller. Du kan lede på din egen måde. Er der mere arbejde tilbage at gøre på området? Ja. Men det var ikke årsagen til min afgang.«