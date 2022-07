Lyt til artiklen

Har Joe Biden tænkt sig at give hånd til Saudi-Arabiens kronprins?

Det er egentlig et relativt simpelt spørgsmål, og CNNs studievært Wolf Blitzer stiller det i slutningen af et interview på live-tv med den amerikanske præsidents sikkerhedsrådgiver John Kirby.

Joe Biden er på sin første tur til Mellemøsten efter sin indsættelse, og efter et besøg i Israel skal den amerikanske præsident nu besøge Saudi-Arabien og kronprins Mohammed bin Salman.

Og Joe Biden har – i hvert fald tidligere – ytret hård kritik af det saudiarabiske styre.

I 2019 lovede han således under sin valgkampagne at behandle Saudi-Arabien som 'den paria, de er', og siden har han efter sit valg kritiseret landets brud på menneskerettighederne.

Senest er Joe Biden blevet kritiseret internt hos Demokraterne for overhovedet at rejse til Saudi-Arabien.

»Jeg ville ikke tage turen. Jeg ville ikke trykke hans hånd,« sagde ledende demokrat Adam Schiff i juni måned ifølge CNBC.

Men hvis Wolf Blitzer og seerne havde forventet et lige så simpelt svar fra Joe Bidens toprådgiver i det seneste interview, bliver de hurtigt skuffede.

»Han kommer til at hilse på ni forskellige ledere der. Hvis man tæller lederne her (i Israel, red.) så kommer man endnu højere op. Du så i dag, da han steg af flyet, at der var adskillige forskellige måder, han hilste på lederne på,« siger John Kirby.

»Jeg er sikker på, at han vil hilse på lederne i Saudi-Arabien på en passende måde,« tilføjer han.

»Han trykkede mange hænder i Israel,« konstaterer Wolf Blitzer svarer kort, og John Kirby svarer:

»Han trykkede hænder, trykkede knytnæver, trykkede albuer, gjorde lidt af alle de ting. Han ser frem til møderne. Han er ikke så bekymret omkring modaliteterne i den egentlige hilsen. Det er ikke pointen. Pointen er emnerne. Han ønsker at fokusere på den nationale sikkerhedsdagsorden, som er på spil her i regionen, og er så vigtige for det amerikanske folk,« siger John Kirby.

Wolf Blitzer og John Kirby er tidligere kolleger, for sidstnævnte var i en periode fra 2017 til 2021 ansat som sikkerhedsekspert på netop CNN.

John Kirby, som er pensioneret admiral, har desuden tidligere været ansat som pressechef i Pentagon under Joe Biden samt som talsmand for det amerikanske indenrigsministerium under en del af Barack Obamas regeringsperiode.

Saudi-Arabiens leder Mohammed bin Salman menes ifølge amerikanske sikkerhedstjenester at have spillet en afgørende rolle i, at Washington Post-journalisten Jamal Khashoggi i oktober 2018 blev myrdet og parteret af saudiarabiske agenter på det saudiarabiske konsulat i Istanbul i Tyrkiet.