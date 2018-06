Det var meningen, det skulle vise opbakning til hendes far. I stedet har det ført til forvirring - og morskab.

Dagen før den amerikanske præsident Donald Trump skulle til topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, skrev hans datter - Ivanka Trump, der også arbejder som hans seniorrådgiver - et tweet.

Men de 16 ord, hun skrev, har fået meget opmærksomhed verden over - og nok ikke for det, hun havde håbet.

Særligt er de sidste to ord endt i fokus.

'”Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” - Chinese Proverb', skrev hun, hvilket kan oversættes til: 'Dem, der siger, at det ikke kan gøres, skal ikke forstyrre dem, der gør det - kinesisk ordsprog'.

“Those who say it can not be done, should not interrupt those doing it.” -Chinese Proverb — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 11. juni 2018

Siden er tweetet blevet delt flere tusinde gange, ligesom det har fået flere end 18.000 kommentarer. Blandt dem, der har kommentaret, er der flere, som påpeger, at ordsproget efter al sandsynlighed slet ikke er kinesisk.

"This not even remotely an actual Chinese proverb." - Chinese Proverb https://t.co/d7UiTYvrfS — Angry Asian Man (@angryasianman) 11. juni 2018

Those who make up quotes and just claim Chinese people said them should sit down. — Max Sparber (@maxsparber) 12. juni 2018

"Don't google something and re-post it without checking to ensure it's an actual Chinese Proverb" - Anyone who knows how to do research. — Genie (@koreansoul77) 12. juni 2018

Tværtimod skulle det være et amerikansk ordsprog fra begyndelsen af 1900-tallet.

Til den britiske avis The Independent fortæller en kinesisk sprogforsker fra New York University - Chen Gao - at Ivanka Trumps tweet har ført til en del grin og en masse jokes i Kina.

»Mange kinesere begyndte at gøre grin med deres egne sprog-kundskaber, fordi de ikke kunne komme i tanke om et gammelt ordsprog, der stemmer overens med den engelske variant. Senere, da de fandt ud af, at det 'kinesiske ordsprog', som Ivanka citerer, ikke eksisterer, tog de det ikke så seriøst. Nogle sagde, 'måske har Ivanka set det i en lykkekage', som ikke stammer fra Kina heller,« siger sprogforskeren.

Nedenunder kan du se et udpluk af Twitter-brugere, der morer sig over Ivanka Trumps tweet - blandt andet ved at opfinde deres egne ordsprog:

"Those who Tweet Chinese Proverbs should check their sources." -George Washington — John Junkins (@too_tall_john) 12. juni 2018

"Don't google something and re-post it without checking to ensure it's an actual Chinese Proverb" - Anyone who knows how to do research. — Genie (@koreansoul77) 12. juni 2018

(1) this is not a Chinese proverb and (2) cannot is one word not two #spelling #proofreading — lh (@lucinda_herbert) 12. juni 2018

That's a fortune cookie saying. Jesus, a Chinese proverb?? Really? — Lee Dahl (@DahlLee) 12. juni 2018

Chinese Proverb? Ummmm. No. Fake News? Ummmm yes. — Tracy Walker (@tracyfromjax) 13. juni 2018