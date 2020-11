»Selvom venner og familie har advaret om, at denne artikel ikke vil blive modtaget, som jeg ønsker det, så er det på tide, at en af de mange kritikere fra Ivankas barndom træder frem – om ikke andet for at sikre, at hun aldrig vil komme sig oven på beslutningen om at binde sin skæbne til sin fars.«

Sådan lyder det i en artikel, som en af den amerikanske præsidentdatter Ivanka Trumps barndomsveninder har skrevet i Vanity Fair.

I indlægget beskriver Lysandra Ohrstrom – der arbejder som journalist – hvordan hun som teenager blev veninde med Ivanka Trump, hvordan de i flere år var uadskillelige – og hvordan deres venskab til sidst faldt fra hinanden.

Til dels på grund af Ivanka Trumps far, præsident Donald Trump, og deres forskellige opfattelser af omverdenen.

ARKIVFOTO af Donald Trump og Ivanka Trump. Foto: Jonathan Ernst Vis mere ARKIVFOTO af Donald Trump og Ivanka Trump. Foto: Jonathan Ernst

Lysandra Ohrstrom fortæller, at de to piger mødte hinanden, da de gik i 7. klasse på skolen i Chapin, der ligger på Upper East Side i Manhattan.

Til at begynde med havde de kun sporadisk kontakt, men da Ivanka fyldte 13 år, fik Lysandra en invitation. Derfra begyndte de at blive tættere, men det var særligt efter en skoletur til Paris, at de for alvor blev veninder, da de sammen rejste rundt i byen, tog i biografen eller på museum – eller sneg sig af sted på en endagstur til London.

»Efter den tur var Ivanka og jeg uadskillelige,« forklarer Lysandra i sin version af sagen i Vanity Fair.

»Vi forblev sådan i mere end et årti, mere søstre end bedste veninder. Ja, hun elskede at snakke om sig selv og var skamløst forfængelig, men hun var også sjov, loyal og, lad os være ærlige, ret spændende.«

Venskabet med Ivanka stod stærkt, mens de var i slutningen af teenageårene og i begyndelsen af 20'erne.

»Det føltes som om, Ivanka og jeg altid var på samme side eller friske på de samme eventyr,« forklarer Lysandra.

Dog ændrede tingene sig efter, at de blev færdige med deres uddannelser. Lysandra rejste til Beirut for at arbejde som journalist, og Ivanka fik arbejde i Brooklyn i et ejendomsudviklingsfirma.

I 2009, kort efter Lysandra havde været med til Ivankas bryllup med Jared Kushner, gled venskabet mellem dem ud.

Foto: CARLOS BARRIA Vis mere Foto: CARLOS BARRIA

Flere ting førte til det, skriver hun. Blandt andet skriver hun, at Ivanka skal have talt dårligt om en halskæde, som Lysandra var begyndt at gå med. I halskæden var et vedhæng med Lysandras navn skrevet på arabisk – og det brød Ivanka sig angiveligt ikke om:

»Nogle gange ville hun sige ting som: 'Jeg hader den tingest.' En aften under en middag kiggede hun på min halskæde og sagde: »Hvad synes din jødiske kæreste om det, når I har sex, og den halskæde rammer ham i ansigtet? Hvordan kan du bære den? Den skriger bare: 'Terrorist',« skriver Lysandra.

Da Lysandra – ifølge sin version af sagen – engang anbefalede Ivanka at læse Richard Russos prisvindende bog 'Empire Falls', der udspiller sig i arbejdermiljøet i Maine, skal Ivanka have sagt: »Ly, hvorfor vil du sige, at jeg skal læse en bog om fucking fattige folk? Hvilken del af det tror du, jeg vil være interesseret i?«

Efter venskabet mellem de to faldt fra hinanden, kunne Lysandra nogle år senere se, hvordan Donald Trump endte med at vinde præsidentvalget i landet.

Da det kom frem, at Ivanka ville få arbejde i faderens administration og fungere som hans rådgiver, håbede Lysandra, at det ville betyde, at hendes tidligere bedste veninde ville kunne 'dæmpe hendes fars mest tilbagestående, racistiske tendenser'.

Men sådan gik det ikke, skriver Lysandra.

»Jeg har forholdt mig tavs indtil nu, selvom jeg er blevet mere og mere frastødt over Ivankas evne til at hjælpe og støtte sin far,« skriver hun og tilføjer:

»Hvorvidt Ivanka kan genskabe sit plettede image eller ej, så håber jeg ikke, at hun kunne undgå at høre de klapsalver, der lød i byen, som hun stræbte efter at regere i (New York, red.), der jublede og fejrede hendes politiske nederlag. Jeg var sammen med dem, grædende af glæde, hvilket kun matchede min fortrydelse og skam over ikke at have holdt min tidligere ven til ansvar noget før.«