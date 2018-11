Sammen med USA's vicepræsident vil Donald Trumps datter Ivanka deltage i indsættelsen af Mexicos præsident.

Når Mexicos nyvalgte præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, bliver taget i ed på lørdag, vil USA's vicepræsident, Mike Pence, og landets præsidentdatter Ivanka Trump være at finde blandt tilskuerne.

Det fortæller den amerikanske præsident, Donald Trump, til journalister under et besøg i Mississippi mandag.

Det Hvide Hus har tidligere oplyst, at Donald Trump har udviklet et "stærkt forhold" til den kommende mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, og han ser frem til at arbejde sammen med ham.

I modsætning til Obrador havde Trump et anstrengt forhold til den nu afgående præsident, Enrique Peña Nieto.

Under sin valgkamp i 2016 lovede Trump, at han vil bygge en mur mod grænsen til Mexico og få naboen i syd til at betale for den. Peña Nieto har gentagne gange nægtet.

USA og Mexico forsøger i øjeblikket at finde en løsning på de mange migranter fra Mellemamerika, der er krydset ind gennem Mexico i håbet om at søge asyl i USA.

Tidligere mandag oplyste mexicanske migrationsmyndigheder, at Mexico har udvist 98 mellemamerikanske migranter, efter at de sammen med hundredvis af andre migranter søndag forsøgte at trænge over grænsen til USA fra den mexicanske by Tijuana.

USA's grænsepoliti lukkede søndag grænseovergangen, der forbinder Tijuana med San Diego i USA, midlertidigt.

Mindst 500 migranter, blandt dem kvinder og børn, deltog i en fredelig demonstration i Tijuana søndag, inden de satte sig i bevægelse mod grænsen. Her ville de forsøge at kravle over et hegn.

Det lykkedes flere hundrede at kravle over det første grænsehegn. De forsøgte efterfølgende at vælte det næste hegn, inden amerikansk politi affyrede tåregas mod flokken.

/ritzau/AP