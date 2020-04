»Til dem, der er heldige nok at være i en position, hvor i kan blive hjemme: Vær' venlig at gøre det.«

Så klar er Ivanka Trump i mælet i en video, hun har lagt op på Twitter, hvori hun opfordrer den amerikanske befolkning til at følge myndighedernes vejledning om begrænset fysisk og social kontakt med andre mennesker.

»Vi spiller alle en rolle i at mindske smittespredningen,« lyder det også fra Ivanka Trump i videoen.

Hun burde dog have sluttet videoen med at sige: 'Gør som jeg siger, ikke som jeg gør'.

Myndighedernes opfordringer lyder nemlig også på at undgå alle unødige rejser, men lige netop den opfordring, synes familien Trump angiveligt ikke har været helt så afgørende at følge.

Mens familier landet over fejrede påske på virtuel manér på Zoom, Facetime og lignende, ønskede Ivanka Trump og hendes familie nemlig ikke at gå på kompromis med deres påsketraditioner.

På trods af at der den 1. april blev nedlagt udgangsforbud for alle borgere i Washington, satte hun, hendes mand Jared Kushner, som også er seniorrådgiver i Det Hvide Hus og parrets tre børn sig nemlig - ifølge kilder med kendskab til deres rejseaktivitet - i en bil og kørte fra Washington til New Jersey, for at fejre jødisk påske.

Fejringen fandt sted på 'Trump National Golf Club' i Bedminster, New Jersey.

In these toughest of times, America shows her spirit and strength. This will end and we will emerge stronger than ever before.



In the meantime, social distancing saves lives! Please do your part. We are all in this together.



[Part 1] pic.twitter.com/iYzMunLJyO — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 30, 2020

Torsdag bekræfter en talsmand fra Det Hvide Hus over for The New York Times, at Ivanka Trump fejrede jødisk påske sammen med sin familie i en lukket 'facilitet', som betragtes som et familiehjem.

Talsmanden understreger dog, at der hverken var nedlagt et statsomfattende eller landsomfattende rejseforbud.

Sidste måned frarådede guvernøren i New Jersey, Philip D. Murphy, dog borgere, som ejer 'fritidshus' på Jersey Shore til at rejse der til, mens der er rejserestriktioner i store dele af landet.

Den opfordring valgte Ivanka Trump og hendes familie dog at se stort på.