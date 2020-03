Ligesom sin far har Ivanka Trump endnu ikke ladet coronavirussen begrænse sin politiske aktivitet.

Og ligesom Donald Trump har præsidentens ældste datter nu bragt sig selv i farezonen for smitte.

I sidste uge holdt Ivanka Trump, der også fungerer som præsidentens personlige rådgiver, således møde med Australiens indenrigsminister, Peter Dutton, under dennes besøg i Washington, D.C.

Få dage senere blev selvsamme Peter Dutton testet positiv for den potentielt dødelige coronavirus, og i dag sidder den australske politiker isoleret på et hopsital i Sydney.

Ivanka Trump kom i sidste uge helt tæt på den australske indenrigsminister Peter Dutton, der i dag er isoleret med coronavirus. Til venstre for Trump ses USAs justitsminister William Barr. Vis mere Ivanka Trump kom i sidste uge helt tæt på den australske indenrigsminister Peter Dutton, der i dag er isoleret med coronavirus. Til venstre for Trump ses USAs justitsminister William Barr.

»Jeg vågnede op her til morgen med ondt i halsen. Og efter en test fik jeg diagnosen. Jeg har det efter omstændighederne fint. Men selvfølgelig er jeg isoleret på hospitalet,« skriver Peter Dutton på Twitter.

Med til mødet i Washington, D.C. var også den amerikanske justitsminister, William Barr. Og da dagens Hvide Hus-portræt skulle tages, stod William Barr ved siden af Ivanka Trump, der selv stod skulder ved skulder med den smittede australske politiker.

Hverken William Barr eller Ivanka Trump er ifølge avisen Washington Post selv blevet testet for den verdensomspændende virus, der har smittet mindst 130.000 og kostet godt 4.500 mennesker livet.

Ligesom sin datter har Donald Trump selv holdt møder med personer, der siden er testet positiv for coronavirussen. Men ligesom Ivanka har Donald Trump ifølge mediet Politico indtil videre nægtet at lade sig teste for den potentielt dødelige sygdom.