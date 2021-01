Der har været skrevet rigtig meget om præsident Trump og resten af familien siden Trump-supportere onsdag belejrede Kongressen.

Nu modtager Ivanka Trump og hendes mand Jared Kushner kritik, og det er fra deres nærmeste.

Det skriver Vanity Fair.

Mediet skriver, at Ivanka Trump og Kushners protester efter stormløbet på Kongressen har været næsten ikke-eksisterende.

Præsidentens datter – som har været en nær tilhænger af sin far under hele præsidentperioden – kaldte først demonstranterne 'amerikanske patrioter' i et Twitter-opslag, som senere er blevet slettet.

Derefter gik hun ud og bad optøjerne og volden om at stoppe, mens hendes mand forblev tavs. Parret beskyldes nu for ikke at gøre nok for at stoppe volden.

»Hvis der var nogle reaktioner fra parret, så var de usynlige. Mest sandsynligt var der ingen reaktioner, ifølge hvad folk, der kender dem, har fortalt mig,« skriver Vanity Fair-journalist Emily Jane Fox.

CNN har tidligere skrevet, at præsidentens datter, var den, der bad Trump om at opfordre demonstranterne til at opføre sig fredeligt under belejringen af Kongressen.

Flere mennesker i cirklen omkring præsidentfamilien har nu vendt Trump-familien ryggen – i kølvandet på denne uges begivenheder. Flere medier hævder, at parret ikke har mange venner tilbage, og at belejringen sandsynligvis var dråben, der fik bægeret til at flyde over, for dem der været tæt på dem.

»Folk plejede at være bange for Trumps vrede,« sagde en tidligere ven til Ivanka og tilføjede:

»Nu frygter de at have relation til ham. Stanken fra familien er næsten umulig at slippe af med. Hvordan associerer du dig med de værste og mest giftige mennesker i USAs historie?,« sagde vennen ifølge Vanity Fair.

Familien har også modtaget kritik fra sine egne rækker. Supermodel Karlie Kloss, der er gift med Jared Kushners bror, Joshua Kushner, skrev på Twitter, at hun har forsøgt at overtale Ivanka Trump og hendes mand til at acceptere valgresultatet.

»At acceptere resultaterne af et legitimt, demokratisk valg er patriotisk. At nægte og gøre det og tilskynde til vold er antiamerikansk,« skrev Kloss.

Den 20. januar bliver Joe Biden officielt indsat som Amerikas 46. præsident. En indvielse som Trump har udtalt, at han ikke deltager i.