Den amerikanske præsidents datter Ivanka Trump likker sit tøjmærke under samme navn hurtigst muligt. Det skriver flere nyhedsbureauer, blandt andet AP og Reuters. Ifølge bureauerne har de 18 medarbejdere hos tøjbrandet 'Ivanka Trump' fået fyresedlen, efter de blev informeret med lukningen.

Lukningen sker et år efter, at Ivanka Trump ophørte sit arbejde for modefirmaet og i stedet kastede sig over at arbejde for sin far som seniorrådgiver i Det Hvide Hus. Ivanka Trumps talsmand har skrevet i en mail til det amerikanske medie CNBC, at hun vil fokusere på sin rolle i Washington i fremtiden.

'Da jeg i sin tid startede tøjmærket, kunne ingen forudse den succes, det ville opnå. Men efter 17 måneder i Washington ved jeg ikke, om jeg nogensinde vender tilbage til modeindustrien. Mit fokus i en overskuelig fremtid vil udelukkende være her i Washington. Derfor er denne beslutning den helt rigtige,' skriver Ivanka Trump gennem en talsmand i mailen.

Den seneste tid har tøjmærket stødt på kritik og protester på gund af den amerikanske præsident Donald Trumps politik. Mærket er blandt andet blevet trukket fra detailhandlerne Nordstrom og Hudson's Bay.

Ivanka Trumps tøjmærke har eksisteret siden 2014.

