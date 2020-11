»Breaking: Præsident Trump og senatets republikanere vinder Alaska, overvældende og med et stort forspring på 20 procent!«

Et tilsyneladende harmløst tweet fra Ivanka Trump får nu Twitter til at koge, og flere beskylder præsidentens datter for at være dobbeltmoralsk.

»Jeg troede ikke, at nyhedsmedierne kunne kalde valgresultater, Ivanka,« lyder det blandt andet.

Det var næppe en overraskelse for nogen som helst, at Donald Trump endte som vinder i USAs nordligste stat, Alaska.

BREAKING: President Trump and Senate Republicans win Alaska, overwhelmingly and by a massive 20 point spread!



Put AK in the books for @realDonaldTrump! Congratulations Senator @DanSullivan_AK!



Thank you Alaska! https://t.co/pr7Gz0S7q1 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 11, 2020

Ingen havde for alvor troet, at Joe Biden havde en chance for at snuppe de tre valgmænd i tidligere vicepræsidentkandidat Sarah Palins hjemstat.

Alaska er kendt for at stemme republikansk og for at være notorisk langsomme med stemmeoptællingen.

Onsdag - otte dage efter valgdagen - kunne man så endelig udråbe den siddende præsident Trump som vinderen.

Det skete, da nyhedsbureauet Associated Press annoncerede nyheder på Twitter.

Ivanka Trump med sin far, præsident Trump, til valgmøde få dage før valget. Foto: TANNEN MAURY Vis mere Ivanka Trump med sin far, præsident Trump, til valgmøde få dage før valget. Foto: TANNEN MAURY

Men da Ivanka Trump delte historien med nyheden, fik det straks det sociale medie til at koge.

»Breaking: Præsident Trump og senatets republikanere vinder Alaska, overvældende og med et stort forspring på 20 procent!« skrev hun.

Samtidig benyttede hun lejligheden for at lykønske senator Dan Sullivan med genvalget.

Det er ikke så underligt, at Ivanka Trump støtter sin far. Det har hun gjort gennem hele hans embedsperiode, hvor både hun og hendes mand, Jared Kushner, har arbejdet som nogle af hans nærmeste rådgivere.

Trump: Since when can the media call the election?!?



Ivanka: https://t.co/kHjFXw6NRL — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) November 11, 2020

Også efter valget har hun også flere gange bakket op om præsidentens påstande om valgsvindel ved at understrege, at alle lovlige stemmer skal tælles.

Alligevel vækker hendes seneste tweet harme og forargelse hos mange.

Præsidenten og hans støtter har nemlig den seneste uge haft travlt med at understrege, at medierne ikke er pålidelige, når der skal udråbes vindere.

Og ikke nok med det. Netop nyhedsbureauet AP, som Ivanka Trump refererer til i sit tweet, har allerede udråbt Joe Biden som vinder af det samlede præsidentvalg.

Could you imagine how stupid this would look if Hunter Biden were tweeting like a fool, congratulating Joe for winning California? — Michael J. Stern (@MichaelJStern1) November 11, 2020

»Jeg troede ikke, at nyhedsmedierne kan kalde valgresultater, Ivanka. Er du sød at tweete mig, når du finder ud af, WTF du taler om,« lød det ironisk fra tv-personligheden Andy Cohen.

Og tv-producer fra MSNBC, Kyle Griffin, skrev:

»Ivanka fejrer, at nyhedsmedierne offentliggør resultaterne fra Alaska efter, at republikanerne i dagevis har proklameret, at nyhedsmedierne ikke kan bestemme resultaterne af valg.«

Andre kommenterer slet og ret tweetet fra præsidentdatteren ved at poste et billede af nyheden fra AP i weekenden, hvor nyhedsbureauet udråbte Joe Biden som vinder.

Since we are using AP as a source.... pic.twitter.com/AHgIMYPH1F — KSamoun (@KSamoun1) November 11, 2020

Amerikanske medier er allerede begyndt at spekulere i, hvorvidt den 39-årig Ivanka Trump stiller op til præsidentvalget om fire år.

Ifølge news.com.au er der allerede dukket en Facebook-side op med titlen 'Ivanka for President 2024,' og mange republikanere ønsker angiveligt endnu en Trump i Det Hvide Hus.