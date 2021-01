Afsted til Miami. Det er ikke kun Donald Trump, der har sat kursen mod syd efter magtskiftet i USA.

Også datteren Ivanka flytter til byen på Floridas sydspids med sin ægtemand Jared Kushner og deres tre børn.

Både CNN og Wall Street Journal skriver, at parret har lejet sig ind i bygningen Arte, der er »en af de meste luksuriøse og dyreste« bebyggelser i det såkaldte Surfside-område. Med direkte adgang til stranden.

Ifølge CNN forlod flyttebilerne torsdag Ivanka Trumps og Jared Kushners hidtidige hjem i Washington, hvor de begge har været involveret i Donald Trumps nærmeste stab gennem de seneste fire år. De kan nu se frem til at betale i omegnen af 250.000 kroner i husleje. Om måneden.

Arte-bygningen i Miami. Foto: Arte

Wall Street Journal skriver, at parret indtil videre har lejet en lejlighed i mindst et år.

Kigger man på Artes hjemmeside kan man se, at der følger meget mere med i den specielle trekantede bygning. Her er også adgang til fitness, sauna, spa, tennisbaner og swimmingpool.

Og faktisk er den nye residens ikke langt fra den grund, som Ivanka Trump og Jared Kushner for nylig har købt for en beløb i omegnen af 140 millioner kroner på Indian Creek Island, hvor de i den kommende tid har planer om at bygge et nyt permanent hjem.

Donald Trump og den nærmeste familie er flyttet til resortet Mar-a-Lago, som ligger i den nordligere del af kystområdet ved Miami. Her kan du se flere billeder fra Arte-bygningen: