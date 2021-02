Trods flere mediers spekulation har Ivanka Trump, Donald Trumps ældste datter, smækket døren i hvad angår et storstilet kampvalg.

Hun afviser nemlig at stille op ved det amerikanske valg til Senatet i 2022 i delstaten Florida.

Det skriver flere medier, herunder New York Times, CBS News og Politico.

Ivanka Trump, hendes mand Jared Kushner og parrets tre børn valgte efter Donald Trump præsidentnederlag at rykke teltpløkkerne op.

For nu skal Ivanka Trump ikke involvere sig politisk.

De flyttede fra New York til Florida, hvilket ifølge de amerikanske medier satte gang i rygterne om, hvorvidt hun ville udfordre Marco Rubio, nuværende senator i Florida, på posten.

Men de rygter er nu manet til jorden.

»Marco (Rubio, red.) snakkede med Ivanka for nogle uger siden, hvor Ivanka gav sin støtte til Marcos genvalg. De havde en fin samtale,« siger Nick Iacovella, talsperson for Marco Rubio, til New York Times.

Ifølge CBS News skulle Ivanka Trump allerede have givet sin støtte 6. januar efter optøjerne ved Kongressen.

Ivanka og Donald Trump.

»Jeg ved, han (Marco Rubio, red.) vil fortsætte den meningsfulde fremgang vedrørende problemer, som vi begge går højt op i,« lyder det i en udtalelse til mediet, hvori det også står beskrevet, at Ivanka Trump ser Marco Rubio som sin gode ven.

Om Ivanka Trump kunne finde på at stille op i en anden stat, melder historien ikke noget om.

Ivanka Trump og Jared Kushner bor angiveligt i bygningen Arte, der er »en af de meste luksuriøse og dyreste« bebyggelser i det såkaldte Surfside-område. Med direkte adgang til stranden i storbyen Miami.

Ifølge CNN forlod flyttebilerne 21. januar Ivanka Trumps og Jared Kushners hidtidige hjem i Washington, hvor de begge har været en del af Donald Trumps nærmeste stab gennem de seneste fire år.

De kan nu se frem til at betale i omegnen af 250.000 kroner i husleje. Om måneden vel at mærket.