Inden den helt store afslutning ved Republikanernes konvent fik Donald Trumps datter Ivanka æren af at præsentere sin far i en tale.

Her kom der et par sandheder frem. Og så en lille detalje med dansk forbindelse.

Til tonerne af Elton Johns 'I'm still standing' entrerede Ivanka Trump scenen foran Det Hvide Hus.

Ganske symbolsk for en kvinde, der har spillet en stor rolle i sin faders præsidentskab uden at være blevet valgt af amerikanerne selv.

Og det brugte 38-årige Ivanka Trump også lidt tid på at adressere indledningsvis.

Hun og manden Jared Kushner er nemlig ikke vokset op i Washington. Og derfor er de ikke vant til den politiske scene, forklarede hun.

»Da vi flyttede hertil Washington for fire år siden, var der mange ting, vi skulle vænne os til,« sagde Ivanka Trump.

Men en ting, der gjorde overgangen fra New York til Washington nemmere, var parrets børn.

Ivanka Trump uder sin tale. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Og en specifik gave fra et af børnene var med til at gøre det nemmere for alle, inklusiv præsident Donald Trump.

Den gave har et dansk islæt.

»Vores børn tog flytningen hertil fint. Og min søn byggede straks et Lego-set af Det Hvide Hus til min far. Det har han fortsat stående, og det viser han fortsat frem fra tid til anden,« lød det med et smil fra Ivanka Trump.

Hendes far, præsident Donald Trump, har en speciel stil. Det er Ivanka Trump ganske udmærket klar over.

Præsiden Donald Trumps datter Ivanka på scenen ved Republikanernes konvent. Foto: Leigh Vogel / POOL

Og det satte hun også ord på i sin tale:

»Min far har stærke holdninger, og han siger sin mening. Hans måde at kommunikere på er ikke for alle. Og hans tweets er … specielle,« sagde hun, inden talen blev mere politisk.

»Vi ønsker et samfund, hvor alle er lige. Hvor debat er noget man opfordrer til, og ikke bliver cancelled (annulleret, red.). De hårdtarbejdende folk i USA er grunden til, at min far bliver ved med at kæmpe. Jeg har set smerten i min fars øjne, når han får nyheder om flere tab i coronakrisen.«

»Han bliver kun motiveret af ordet umulig. Og han mener stadig, at det bedste er foran os som land.«

Donald Trump giver datteren Ivanka et kys på kinden, efter hendes tale. Foto: Erin Scott / POOL

Afslutningsvis blev hun personlig igen.

»Far, folk angriber dig for at være dig. Men jeg elsker dig for at være, som du er. Washington har ikke ændret Donald Trump, Donald Trump har ændret Washington.«

»Amerika har ikke brug for en tom person (Joe Biden, red.), som bare gør, hvad partiet vil. De har brug for Donald Trump,« afsluttede hun.