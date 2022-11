Lyt til artiklen

»Jeg planlægger ikke at være involveret i politik.«

Sådan lyder det i en udtalelse fra Ivanka Trump, efter hendes far – forhenværende præsident Donald Trump – natten til onsdag meddelte, at han vil stille op som kandidat til præsidentposten om to år.

Det skriver BBC, der oplyser, at det indikerer, at hun ikke vil være en del af faderens kampagne.

»Jeg elsker min far meget højt,« forklarer Ivanka Trump i sin udtalelse:

Ivanka Trump og Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

»Denne gang vælger jeg at prioritere mine små børn og det privatliv, vi skaber som familie.«

Videre udtaler hun:

»Jeg planlægger ikke at være involveret i politik. Selvom jeg altid vil elske og støtte min far, vil jeg fremover gøre det uden for den politiske arena.«

Mens hendes far sad i Det Hvide Hus fra 2017 til 2021 fungerede Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, som hans seniorrådgivere.

Ifølge BBC var Ivanka Trump ikke til stede, da Donald Trump natten til onsdag dansk tid under en tale fra sin bopæl Mar-a-Lago i Florida annoncerede, at han vil stille op som kandidat.