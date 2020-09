I undervisningen må eleverne kun sidde ved enkeltmandsborde og de skal bære mundbind.

Millioner af skolebørn i Italien vendte mandag tilbage til deres skoler, hvor der mange steder er oprettet nye klasseværelser for at give eleverne mere plads under den fortsatte coronakrise.

-Der bliver mange vanskeligheder og mange besværlige opgaver at løse, skrev den italienske premierminister, Giuseppe Conte, op til skoleåbningen efter mere end seks måneders lukning.

Selv om nogle skoler i Italien blev åbnet tidligere på måneden, så var det omkring 5,6 million elever ud af i alt otte millioner, som vente tilbage mandag til en ny virkelighed med mange restriktioner.

Italien var et af de første europæiske lande, som blev ramt af pandemien, som nu officielt er relateret til mindst 35.000 dødsfald i Italien, hvor 280.000 er registreret smittet.

Premierminister Giuseppe Conte sagde i weekenden, at de italienske skoler er i en vanskelig situation med mangel på lærere og undervisningstimer, hvor de kun må sidde ved enkeltmandsborde og skal bære mundbind.

Conti hyldede landets lærere for at have ydet en "ekstraordinær indsats" i de måneder, hvor skolerne har været lukket, og hvor de har undervist på afstand.

. Vi er Jer taknemmelige, sagde han.

Italien registrerer for øjeblikket over 1500 nye infektioner dagligt.

I en særlige henvendelse til de unge sagde Conte:

- I er nødt til at gøre Jeres del. I er nødt til at forpligte Jer til at yde stor forsigtighed, så I får mulighed for at beskytte Jeres helbred og helbredet hos Jeres nærmeste.

Den italienske uddannelsesminister, Lucia Azzolina, siger, at der er indrettet over 5000 ekstra klasseværelser i forbindelse med indsatsen mod udbredelse af smitte.

