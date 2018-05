Ifølge en anonym kilde forsætter Femstjernebevægelsen og Ligaen med at forsøge at danne regering.

Rom. Der er gøres fortsat forsøg på at få dannet en italiensk regering.

Det forlyder det fra en anonym kilde i det italienske politiske parti Femstjernebevægelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kilden forsøger Femstjernebevægelsen og det højreorienterede parti Ligaen at danne regering.

Det sker, efter at et tidligere forsøg på regeringsdannelse mellem de to partier mislykkedes, da Italiens præsident, Sergio Mattarella, afviste de to partiers bud på en finansminister.

Afvisningen fik Giuseppe Conte, der ellers var udpeget til at blive Italiens næste premierminister, til at sætte hårdt mod hårdt og erklære, at der ikke kunne dannes regering.

De to partier havde foreslået Paolo Savona som finansminister. Han er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland.

Ifølge den anonyme kilde forsøger Femstjernebevægelsen og Ligaen at finde "et kompromis i form af et andet navn" til finansministerposten.

Koalitionen overvejer også at udvide kredsen ved at inkludere det højreorienterede parti Broderskabet, fortæller kilden.

Tirsdag udpegede Italiens præsident økonomen Carlo Cottarelli til at danne en ny teknokratisk regering.

Cottarelli sagde tirsdag, at hvis han ikke kan vinde en påkrævet tillidsafstemning, så vil der blive udskrevet et nyvalg efter august - formentligt i begyndelsen af 2019.

/ritzau/