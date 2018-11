Redningsskib, der drives af Læger uden Grænser, har ifølge italiensk politi snydt med "farligt affald".

De italienske myndigheder har givet ordre til en beslaglæggelse af redningsskibet "Aquarius", der er drevet af nødhjælpsgrupperne Læger uden Grænser (MSF) og SOS Mediterranée.

Skibet anvendes til at samle nødstedte migranter op i den centrale del af Middelhavet. Det har ifølge myndighederne illegalt skaffet sig af med farligt affald.

Skibet ligger for øjeblikket i dok i den franske havneby Marseille, så ordren om en beslaglæggelse bliver ikke umiddelbart udført.

Nyhedsbureauet Ansa skriver, at anklagemyndigheden i Catania har dokumenteret, at skibet illegalt har skaffet sig af med 24.000 kilo affald i perioden januar 2017 frem til maj 2018.

Skibets besætning bliver sigtet for at skaffe sig af med affald i forskellige italienske havne uden at udskille potentielt farligt affald fra almindeligt affald.

Dette materiale kan for eksempel være tøj, som migranter eller flygtninge har anvendt, og som for eksempel kan have været inficeret med fnat. Eller det kan have været blodige bandager eller andet medicinsk affald.

Ifølge Ansa har anklagemyndigheden også givet ordre til en beslaglæggelse af 460.000 euro, og 24 personer er ved at blive efterforsket - deriblandt adskillige MSF-ansatte.

Læger uden Grænser har endnu ikke reageret på den italienske ordre.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, som har forbudt migrant-redningsskibe i italienske havne, siger, at myndighedernes undersøgelser har bekræftet, at hans beslutninger har været rigtige.

- Jeg gjorde ret i at blokere disse skibe fra private organisationer. Jeg har ikke blot stoppet for menneskesmugling, men tilsyneladende også for smugling af affald, siger han i en erklæring.

"Aquarius" har siden sidste måned haft forbud mod at forlade Marseille, fordi Panama har inddraget fartøjets Panama-flag, fordi myndighederne i det centralamerikanske land kalder skibets aktiviteter for politisk motiverede.

