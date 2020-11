En konvoj af militærkøretøjer, der fragtede lig ud af den italienske by Bergamo, blev i foråret billedet på coronaens alvorlig konsekvenser i Italien.

Nu skaber en video fra en akutafdeling i Napoli overskrifter i det sydeuropæiske land, der trods en relativt stabil sommer igen har et hospitalsvæsen tæt på kollaps.

Videoen viser en død mand, der ligger på et badeværelsesgulv på en overfyldt akutafdeling på Cardarelli Hospital i Napoli.

»Han er død,« siger personen, der filmer den døde mand, som ligger under en vask på badeværelset. Så drejer personen kameraet mod en anden patient, der ligger passiv i sin seng omgivet af uspist mad: »Vi ved ikke engang, om personen her er død eller levende.«

I foråret blev millitærkøretøjer, der fragtede lig ud af Bergamo, billedet på den katastrofetilstand, coronaen skabte i Norditalien. Foto: Sergio Agazzi. Fotogramma Vis mere I foråret blev millitærkøretøjer, der fragtede lig ud af Bergamo, billedet på den katastrofetilstand, coronaen skabte i Norditalien. Foto: Sergio Agazzi. Fotogramma

Efter videoen fik sit eget liv på sociale medier, gik hospitalet onsdag ud med en udtalelse, hvor de sagde, at en mand, der var mistænkt for at have corona, var fundet død på et badeværelse. Dødsårsagen var man dog stadig ved at undersøge, skriver New York Times.

30-årige Rosario La Monic, som har filmet og lagt videoen op, har torsdag på sin Facebook-profil skrevet sin egen oplevelse af, hvad der skete på hospitalet.

»Jeg sprøjtede lidt vand i hovedet på ham og bad om hjælp, men der var ingen, der hjalp mig. De kom først en halv time senere, og der var han død,« skrev Rosario La Monic blandt andet om forløbet ifølge nyhedsbureauet Ansa.

Hospitalet kom efterfølgende torsdag med en udtalelse, hvor de tog afstand fra den usmagelige video, som kun havde til formål at skabe frygt.

Den italienske udenrigsminister, Luigi Di Maio, er dog ikke enig i den betragtning.

»Patienten fundet død på badeværelset på Cardarelli Hospital er de mest rå og voldsomme af talrige vidnesbyrd, der kommer til mig hver dag fra Campanias hospitaler: folk, der behandles på parkeringspladsen, andre dør i ambulancer, som ikke kan aflevere patienterne nogen steder, andre er ikke engang blevet hentet af ambulancer på trods af flere alarmopkald,« skriver udenrigsministeren på sin Facebook-profil torsdag.

»Jeg har indtil videre forholdt mig tavs i respekt for alle de involverede. Men nu må vi gribe ind med det samme, og vi er nødt til at gøre noget især i syd, som risikerer at kollapse,« skriver han videre.

Modsat foråret, hvor det især var de rigere regioner i Norditalien, som var hårdt ramt, har anden bølge af coronaepidemien også ramt de sydlige regioner, hvor sundhedsvæsenet er mindre udviklet.

En patient ankommet til akutafdelingen på Cardarelli Hospital i byen Naples. Et hospital i det sydlige Italien, der er hårdt presset af coronapatienter. Foto: CIRO FUSCO Vis mere En patient ankommet til akutafdelingen på Cardarelli Hospital i byen Naples. Et hospital i det sydlige Italien, der er hårdt presset af coronapatienter. Foto: CIRO FUSCO

Og det er gået stærkt den forkerte vej.

Efter et voldsomt forår lykkedes det nemlig Italien hen over sommeren at få bragt smittettallene betydeligt ned.

Det er kun en måned siden, at Italien stadig var et af de få lande i Europa, der havde så lave smittettal, at Udenrigsministeriet i Danmark endnu ikke havde gjort landet til karantæneland for danske rejsende.

Første 15. oktober oversteg Italien grænsen på 30 ugentligt nye smittede per 100.000 indbyggere, og landet blev føjet til listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til.

Men allerede onsdag – knap en måned senere – skrev Italiens sundhedspersonale i et åbent brev, at landets hospitaler var tæt på bristepunktet.

»Hospitalerne er tæt på at kollapse på grund af mangel på personale og sengepladser, som skyldes en voldsom strøm af patienter efter en hurtig og svimlende spredning af covid-infektion,« skriver de i brevet ifølge Ansa.

Torsdag registrerede Italien det højeste dødstal siden april. 636 coronarelaterede dødsfald på et døgn.

I samme periode er antallet af smittetilfælde steget med mere end 5.000 til 37.978.

Indtil nu har ialt 43.589 personer i Italien mistet livet efter at have været smittet med coronavirus.

Om manden på badeværelset kommer til at tælle med i den statistik, er endnu uvist. Liget skal nu obduceres for præcist at kunne fastslå årsagen til hans død.

En intern undersøgelse er også i gang, siger generaldirektøren for Cardarelli Hospital, Giuseppe Longo ifølge italienske Sky:

»Jeg har beordret, at sundhedsledelsen foretager en intern undersøgelse, som allerede er sat i gang og snart vil blive afsluttet for at fastslå alle faser i forløbet med patienten, fra han ankommer, til han dør.«