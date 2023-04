Lyt til artiklen

I den norditalienske region Alto Adige gider man det ikke mere.

»Vi har nået grænsen for vores ressourcer. Vi har problemer med trafikken, og indbyggerne har svært ved at finde steder at bo,« siger lokale Arnold Schuler.

Han er ifølge CNN initiativtager til et ny lov, der skal sætte en markant grænse for, hvor mange turister, området vil modtage.

Rent praktisk vil man skrue tiden tilbage til 2019-niveau i forhold til antallet af overnatningsmuligheder. Altså senge.

Der vil således ikke blive givet tilladelse til åbning af nye steder – heller ikke airbnb – eller endda udvidelse af eksisterende kroer eller hoteller, medmindre andre lukker.

Og turister er de seneste år strømmet til egnen, der ligger på grænsen til Østrig og derfor også kaldes Sydtyrol.

Her tilbydes ikke mindst adgang til bjergkæden Dolomitterne, som er populær om vinteren til skisport.

Sidste år havde Alto Adige 34 millioner overnatninger af turister.

»På visse tidspunkter af året og i visse områder blev det virkelig meget,« siger Arnold Schuler:

»Turismen er virkelig vigtig for os, for job og økonomi, men vi har nået grænsen, og derfor har vi taget disse forholdsregler, der skal garantere et bedre flow af gæster og sikre overnatning til alle.«

Den nye lov trådte i kraft i september sidste år, men den er ikke endegyldigt ført ud i livet.

Myndighederne er stadig i færd med at få fastslået, hvor mange senge der egentlig var til rådighed i 2019.

Alpe di Siusi ved vintertid. Foto: ESPA Photo Agency Vis mere Alpe di Siusi ved vintertid. Foto: ESPA Photo Agency

Indtil videre er det anslået, at der dengang var lige under 230.000 senge, men alle ejere har nu frem til udgangen af juni til at komme med eksakte tal på antallet af overnatninger i det år.

Det samlede tal vil udgøre den kommende grænse, som ikke kan overstiges i fremtiden.

Der er også indført andre restriktioner.

Eksempelvis kan man kun besøge den populære sø Lago di Braies, hvis man i forvejen har reserveret plads på et givent tidspunkt.

På samme vis er der til den højtliggende alpine eng Alpe di Siusi kun adgang med offentlig transport fra kl. 9-17.

Der bor omkring 532.000 indbyggere Alto Adige.

»Vi har altid sagt, at vi gerne vil være et turistområde, men vi vil også gerne være et sted, hvor de lokale kan leve godt,« siger Arnold Schuler.