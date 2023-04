Lyt til artiklen

Det italienske sprog skal beskyttes.

Det er essensen i et lovforslag, som den italienske premierministers parti Italiens brødre står bag.

Lovforslaget er rettet mod alle udenlandske sprog, men det er specielt engelsk, som forslagsstilleren Fabio Rampelli har set sig sur på. Han er et højtstående medlem af Italiens brødre og næstformand i det italienske underhus, Camera dei Deputati.

Fabio Rampelli mener, det ‘nedgør og dræber’ det italienske sprog, skriver CNN.

I lovforslaget foreslås det, at alle ansatte i den offentlige administration skal beherske italiensk i skrift og tale. Desuden forbydes brugen af engelsk i officielle papirer, og virksomheder, der opererer i Italien, må ikke bruge engelsk ledertitler.

Overholder man ikke loven, risikerer man bøder fra 5.000 euro til 100.000 euro (3.724 kroner – 744.850 kroner).

»At fjerne udtryk som ‘jobs act’ og ‘spending review’ er ikke et forsøg på at genoplive gamle dage, men bare sund fornuft,« argumenterer Fabio Rampelli i et interview med Corriere della Sera, skriver agenzianova.com.

»Hvis udtrykket ikke kan oversættes, skal man naturligvis bruge fremmedordet, men oftest er det bare en dårlig vane,« fortsætter han.

Lovforslaget er dog ikke kun rettet mod udenlandske sprog. Der skal nemlig også gøres noget ved forkert udtale af italienske ord.

Helt konkret foreslås det, at der skal oprettet en komité, der har til opgave at sikre, at skoler, medier og reklameindustrien ‘bruger og udtaler italienske ord korrekt’, skriver CNN.

Den italienske premierminister Giorgia Meloni støtter forslaget.