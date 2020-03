Der skal "innovative finansielle instrumenter" på bordet, kræver Giuseppe Conte, som hævder spansk opbakning.

Coronakrisen er centrum for et EU-topmøde, som torsdag aften helt ekstraordinært udspiller sig via videoforbindelse mellem Europas hovedstæder.

Og det forslag, der kan samles enighed om i cyberspace, er for "uambitiøst" til at imødegå de kolossale økonomiske udfordringer, som nogle EU-lande står med.

Det mener Italiens premierminister, som ret usædvanligt har udsendt en erklæring. Mens mødet fortsat er i gang.

I udtalelsen kræver Giuseppe Conte mere "innovative finansielle instrumenter", skriver nyhedsbureauet Reuters.

Italien er hårdt ramt af coronavirus både menneskeligt og økonomisk, og derfor har landet krævet effektive tiltag fra EU.

Italien har sammen med otte andre lande før mødet sendt et brev til EU-præsident Charles Michel.

De ni lande appellerer med brevet til, at man sammen udsteder gæld - via såkaldte corona-obligationer - og altså kollektivt hæfter for denne. Lysten til det er ikke stor i de større eurolande i nord Holland og Tyskland.

Desuden har der før mødet været tale om at bringe EU's redningsfond - Den Europæiske Stabilitetsmekanime (ESM) - i spil. Det kan ske på forskellige måder, og ingen løsning er fundet på det. Der er 410 milliarder euro i den.

Conte vil give EU en frist på ti dage til at komme med noget meget slagkraftigt. Han nævner dog ikke, hvad han vil gøre, hvis der ikke kommer et - for ham at se - bedre forslag.

Den frist på ti dage støtter Spanien. Det siger i hvert fald Conte. Spanien er også hårdt ramt af coronavirus med mange smittede og døde.

Økonomien er i knæ, efter at man har lukket samfundet ned.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), deltager i videomødet fra København.

/ritzau/