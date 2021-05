Efterforskere mener, at der var pillet ved et bremsesystem forud for en ulykke, der dræbte 14 mennesker.

Tre personer er i politiets varetægt efter en svævebaneulykke i Italien søndag, der kostede 14 mennesker livet.

Det rapporterer det italienske nyhedsbureau Ansa onsdag.

Ulykken skete i den norditalienske region Piemonte vest for Maggiore-søen.

Svævebanen går fra feriebyen Stresa til toppen af det 1500 meter høje bjerg Mottarone.

De tre personer, som er tilbageholdt, er svævebanens ingeniør, direktør og operative chef.

Ifølge den offentlige anklager i provinsen Verbania, Olimpia Bossi, har de tre personer udført en "bevidst handling".

Anklageren fortæller, at der ifølge efterforskerne er blevet "pillet ved" et sikkerhedsbremsesystem for at undgå forsinkelser på svævebanen.

Olimpia Bossi fortæller videre, at for at undgå en afbrydelse i tjenesten var der installeret en enhed, som deaktiverer nødbremsen. Det betyder, at når et kabel knækker, kan nødbremsen ikke aktiveres.

14 personer mistede livet i ulykken. Foto: HANDOUT Vis mere 14 personer mistede livet i ulykken. Foto: HANDOUT

De tre personer i politiets varetægt står over for anklager om uagtsomt manddrab, utilsigtet katastrofe og bortskaffelse af instrumenter, der er beregnet til at forhindre personskade.

Det skriver Ansa.

Anklagemyndigheden har ifølge lokale medier konfiskeret overvågningsvideoer af ulykken.

Optagelserne viser, at et kabel knækker, da kabineliften nærmer sig bjergstationen. Det får liften til at falde tilbage mod dalen. Adskillige af de i alt 15 personer om bord falder ud af liften.

Den eneste overlevende er en dreng, som mistede begge forældre og en yngre søskende i ulykken.

Transportminister Enrico Giovannini har bedt om en grundig undersøgelse af ulykken.

Svævebanen har været lukket i forbindelse med coronapandemien, men åbnede igen 24. april.

Den gennemgik senest en renovering i 2016.

Liften når på sit højeste punkt en højde på 1491 meter.

/ritzau/dpa