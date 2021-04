En 28-årig albaner, som menes at have skaffet våben til et lastbilangreb i Nice i 2016, er anholdt i Italien.

Italiensk politi har anholdt en formodet medskyldig bag et angreb i den sydfranske by Nice i 2016, hvor 86 mennesker blev dræbt.

Det rapporterer flere medier onsdag.

Den mistænkte er identificeret som den 28-årige Endri E fra Albanien.

Han menes at have skaffet våben til den tunesiskfødte Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der den 14. juli - på Frankrigs nationaldag, Bastilledagen - i 2016 kørte en lastbil ind i en folkemængde på promenaden i Nice.

Politiet anholdt den 28-årige albaner i den italienske by Sparanise nær Napoli. Frankrig havde udstedt en europæisk arrestordre på ham, skriver de italienske nyhedsbureauer AGI og Ansa.

Anholdelsen sker, efter at en appeldomstol i Paris i marts rejste tiltale mod otte personer for deres formodede rolle i angrebet i 2016.

Den 31-årige tuneser Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, der kørte lastbilen, blev skudt og dræbt af politiet under angrebet.

Den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) tog efterfølgende skylden for angrebet og hævdede, at gerningsmanden havde handlet på vegne af gruppen.

I angrebet blev 86 mennesker, heriblandt ti børn, dræbt. Omkring 400 andre blev kvæstet.

Angrebet i Nice skete, mindre end et år efter at 130 mennesker blev dræbt i en række koordinerede angreb i Paris.

/ritzau/AFP