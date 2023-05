Mamma Mia!

Italienerne er ved at få carbonaraen galt i halsen over pastapriserne, som i marts steg med 17,5 procent og i april med 16,5 procent.

Det er til trods for, at inflationen for de to måneder 'kun' lå på henholdsvis 8,7 og 8,1 procent.

Sådan en udvikling kan i Italien, hvor hver borger i gennemsnit spiser 23 kilo pasta om året, få pastavandet godt og grundigt i kog.

Tidligere har B.T. skrevet om, hvordan industriminister Adolfo Urso indkaldt til krisemøde tidligere i maj. Dette skulle være startskuddet til en ny kommission bestående af relevante myndigheder, forbrugerorganisationer og forhandlere.

Kommissionen skal overvåge prisændringer, som man ikke umiddelbart kan forklare.

Netop prisstigningen på pasta skyldtes, at prisen på hvede blev historisk høj efter Ruslands invasion af Ukraine. Den toppede i marts 2022, men er siden faldet igen.

Derfor mener Furio Truzzi, som er præsident for forbruggerrettighedsgruppen Assoutenti, at den høje pris nu skyldes noget andet.

»De høje priser bliver bevaret for at skabe en højere profit,« siger han til CNBC.

Han mener, at priserne kun vil falde, hvis der sker et markant fald i forbruget, og derfor opfordrer han til en 15 dage lang pastastrejke.

Noget som italienerne faktisk har gjort før tilbage i 2007. Her varede strejken dog kun i én dag, efter pastapriserne var steget med næsten 20 procent.

Fremtiden for priserne på penne, farfalle, tagliatelle og resten af pastafamilien ser måske også lidt lysere ud.

Efter mødet tidligere på måneden, lyder det i et notat fra industriministeren, at de seneste undersøgelser af pastapriserne 'viser de første, om end svage tegn på et prisfald'.

Unione Italiana Food, en forening, som repræsenter Italiens madproducenter, har også forsvaret sig med, at nok er omkostningerne til at lave pasta faldet igen, men at de stadigvæk er ret høje sammenlignet med priserne for 2020/2021.

De slår dog, på meget italiensk maner, fast, at »pasta er løsningen, ikke problemet«.

Hvis man i forvejen synes, det er dyrt at købe pasta, går det helt galt, hvis man vil lave retten pasta aglio e oglio, som kræver både pasta og generøse mængder olivenolie.

Priserne på den gyldne olie er nemlig også kun gået opad, og i den seneste måling var den rekorddyr. Det kan du læse mere om her.