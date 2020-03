Lederen for et af Italiens to store regeringspartier har fået coronavirus. Det andet har ingen fast leder.

Lederen af det italienske regeringsparti Det Demokratiske Parti (PD), Nicola Zingaretti, er blevet smittet med coronavirus. Det oplyser han i en video på Facebook.

- Jeg har også coronavirus, siger han i videoen.

Han er nu i hjemmekarantæne, oplyser han, og han beder alle, han har været i kontakt med de seneste dage, om at blive tjekket for, om de også er smittet.

Ifølge Zingaretti har han det fint.

Nicola Zingaretti har været leder af centrum-venstrepartiet PD siden marts 2019, og det var ham, der førte partiet tilbage i regeringskontorerne, da han indgik i koalition med Femstjernebevægelsen.

Zingaretti er ikke selv medlem af regeringen, men hans parti er et af de to store partier, der bærer regeringen.

Siden Italiens sidste valg i 2018 har den partiløse juraprofessor Giuseppe Conte siddet som premierminister.

Oprindeligt blev han indsat som et kompromis mellem det antiautoritære parti Femstjernebevægelsen og indvandrings- og EU-kritiske Ligaen.

I sommeren 2019 røg de to regeringspartier dog i totterne på hinanden, og Ligaen væltede regeringen.

Her trådte Nicola Zingaretti og PD til og leverede mandaterne, så Giuseppe Conte kunne fortsætte. Denne gang med PD, Femstjernebevægelsen og et lille venstrefløjsparti som regeringskoalition.

Siden da har både PD og Femstjernebevægelsen haft uro i egne rækker. Tidligere premierminister Matteo Renzi brød i september med PD og lavede sit eget parti.

Og i Femstjernebevægelsen har man stadig ikke fundet en permanent afløser for Luigi Di Maio, der trak sig i januar.

/ritzau/Reuters