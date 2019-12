Ministers fratrædelse kan ses som tegn på problemer i den umage italienske regering og Femstjernebevægelsen.

Lorenzo Fioramonti er onsdag aften trådt tilbage som uddannelsesminister i Italien på grund af manglende investeringer i uddannelse.

Fioramonti havde håbet på milliarder af euro til at styrke det italienske uddannelsessystem, men da det ikke er lykkedes, træder han tilbage, fortæller den tidligere minister.

Afgangen er et slag for den regerende koalition, der er en usikker alliance mellem den venstreorienterede Femstjernebevægelsen og Det Demokratiske Parti (PD).

Partierne har stridspunkter i forhold til alt fra eurozonen til migranters rettigheder.

Den er også et tegn på problemer i Femstjernebevægelsen, hvor tre senatorer denne måned har skiftet parti til det højreorienterede Lega.

Det er sket, mens Femstjernebevægelsen kæmper med intern utilfredshed med partiets leder, Luigi Di Maio.

Allerede den 23. december skal Lorenzo Fioramonti have meddelt sin afgang til premierminister Giuseppe Conte i et brev.

Kort efter at den umage koalitionsregering blev dannet i september, sagde Fioramonti, at han ville træde tilbage, hvis ikke der blev afsat 3,3 milliarder euro mere til uddannelse i 2020.

Det svarer til knap 25 milliarder danske kroner.

Få troede, at han ville holde sit ord, selv da finansloven stod til at blive vedtaget, og det blev klart, at regeringen ikke ville skære på andre områder eller gennemføre højere skatter eller afgifter for at få råd til de øgede udgifter til uddannelse.

Mandag blev finansloven vedtaget.

- Det burde ikke være en overraskelse for nogen, at en minister holder sit ord, siger Fioramonti i forbindelse med sin fratrædelse.

Han har meddelt, at han stadig vil støtte regeringen i parlamentet, hvor han sidder i parlamentets underhus, deputeretkammeret.

