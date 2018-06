Frankrigs præsident er arrogant, mener Femstjernebevægelsens leder, som opfordrer Macron til at vise storsind.

Rom. Venskabet mellem Frankrig og Italien knager, dagen før at lederne af de to lande mødes med andre EU-landes ledere for at diskutere asylpolitik.

Lørdag skriver Luigi Di Maio, som leder Italiens største parti, Femstjernebevægelsen, at Frankrig risikerer at blive Italiens "fjende nummer et".

Striden har bund i to vidt forskellige tilgange til, hvordan EU skal håndtere migranter og asylansøgere.

- Italien står over for en undtagelsestilstand med migranter, og det skyldes til dels, at Frankrig fortsat skubber folk tilbage ved grænsen. Macron risikerer at gøre Frankrig til Italiens fjende nummer et, skriver Luigi Di Maio på Facebook.

Udmeldingen fra vicepremierminister Di Maio kommer, efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, har konstateret, at strømmen af migranter er reduceret markant.

EU har ifølge Macron haft held til at reducere antallet af tilkomne migranter med 80 procent, og de aktuelle udfordringer skyldes ifølge præsidenten de allerede ankomne migranters rejseri inden for EU's grænser.

- Realiteten er, at Europa ikke oplever en migrantkrise i samme størrelsesorden, som den vi oplevede i 2015, siger Macron.

Frankrigs præsident henviste direkte til Italien, som ifølge ham "slet ikke oplever det samme migrantpres som sidste år".

Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, siger, at Italien har taget imod 650.000 migranter over havet de seneste fire år. 430.000 har søgt asyl, og man huser 170.000 "formodede flygtninge".

Det har kostet Italien over fem milliarder euro.

- Hvis dette ikke er et problem for den arrogante præsident Macron, så beder vi ham om at stoppe sine fornærmelser og vise ægte storsind ved at åbne Frankrigs mange havne og at lade børn, mænd og kvinder komme igennem ved Ventimiglia, siger Salvini.

Ventimiglia er en italiensk by, hvorfra migranter forsøger at rejse ind i Frankrig.

Den franske præsident har sagt, at han går ind for en løsning, hvor man straffer EU-lande, som afviser at modtage asylberettigede migranter, økonomisk.

Forholdet mellem Italien og Frankrig har været skidt, siden Femstjernebevægelsen og Ligaen overtog magten i Italien for knap en måned siden.

Skænderierne begyndte, da Italien lukkede havne for migrantskibet "Aquarius", hvilket udløste kritik fra Macron.

