Siden søndag har den italienske kystvagt kæmpet time efter time for at hjælpe en nødstedt kaskelothval.

Hvalen, der var blevet spottet af ferienydende sejlere nord for De Æoliske Øer, er blevet fanget i et efterladt fiskenet.

Videoen, som du kan se ovenfor, viser, hvordan den ti meter lange hval fra ende til anden er viklet ind i det lyserøde net.

I en pressemeddelelse udsendt af den italienske kystvagt lyder det, at arbejdet med at få skåret garnet af hvalen, bliver særligt besværliggjort af, at hvalen er bange og urolig.

Det er anden gang inden for en måned, kystvagten må træde til for at hjælpe en kaskelothval med at komme fri fra et fiskenet.

Siden årets begyndelse har den italienske kystvagt indsamlet mere end 100 kilometer efterladt fiskegarn langs de italienske kyster.

Man formoder, at de mange fiskenet netop stammer fra ulovligt fiskeri.

Noget, som kystvagten fortæller, at man i år har et særligt fokus på at stoppe.