Den nye coronavirus, Covid19, har den seneste tid gjort markant indtog i Italien. Næsten 900 er smittet, mens 21 personer er døde.

Dog er hele 46 smittede personer blevet raske igen. En af dem er 59-årige Morena Colombi fra Milano, som første gang mærkede til symptomerne den 14. februar i år, valentinsdag.

I det italienske medie La Stampa fortæller hun om, hvordan det var at være hende, der var smittet med den frygtede virus.

Tre dage efter hun første gang mærker symptomer på, at hun er smittet med virussen, går hun til sin læge. Her får hun noget febernedsættende medicin i hånden og besked på at hvile indtil det er ude af kroppen.

Der går nogle dage, og så begynder hun at blive nervøs. Hendes feber forsvinder, og hun begynder at hoste en del. En tør hoste, der ikke vil gå væk.

Og så går det op for hende. Kunne det være Covid19?

Den 21. februar ringer hun til lægen igen, der giver samme besked som før. Hun skal bare hvile sig. Til sidst vil hun ikke vente mere og tager derfor ind til det nærmeste hospital i byen Milano.

De bliver først sure på hende, da de mener, hun burde have ringet - ikke møde op. Men efter at have undersøgt Morena Colombi beslutter personalet at indlægge hende. Der er bare et problem.

De har ikke flere isolationsrum, så hun ender på et af hospitalets kontorer. Efter en række tests blev hun konstateret smittet med Covid19, og man sendte hende i hjem, hvor hun i 14 dage ikke måtte forlade sit hus.

Da Morena Colombi er fraskilt og har voksne børn, bor hun alene. Så det var intet problem, og der var ikke risiko for, at hun ville - eller havde - smittet sine nærmeste. Men noget undrede hun sig over.

»Jeg kørte hjem i bil, og der kunne jeg let have taget min maske af og gået i supermarkedet for at handle,« siger hun.

Ingen holdt øje med hende.

Og det var muligvis også noget, beboerne i byen var nervøse for. Især efter en person ankom til hendes hus i en stor hvid dragt for at gøre rent. Hun beskriver det selv, som at være 'pesten'.

Til sidst blev hun nødt til at skrive et opslag på Facebook, hvor hun måtte understrege, at situationen var under kontrol, og at de skulle stoppe med at opfinde historier om hende.

Af samme årsag har hun valgt at fortælle sin historie i medierne.

Morena Colombi er egentlig rask, men sidder fortsat i karantæne og bliver fortsat medicineret med et febernedsættende præparat. Hun glæder sig til det er overstået, fortæller hun.