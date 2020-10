Det kostede en italiensk kvinde fire års fængsel, at hun i ni måneder serverede 'speciallavet' kaffe for sin kollega. Hun håbede på, at kollegaen ville blive fyret.

Den 53-årige Mariangela Cerrato fik ideen, da hun hørte rygter om, at der skulle fyres folk i det forsikringsfima, hun arbejdede for i byen Bra i Piedmont. Hun havde samme slags arbejde som kollegaen. Det skriver Sky News.

Cerrato hældte benzodiazepin i pulverform i sin kollegas cappucino. Benzodiazepin er et psykoaktivt stof, der normalt anvendes mod angst og søvnforstyrrelser.

»Medicinen giver træthed, hovedpine, svimmelhed og smerter i musklerne. Min klients arbejde blev langsommere, hver gang hun drak cappucinoen,« udtalte advokaten for den forurettede kollega til avisen La Stampa.

Kaffekopper gøres klar af en barista. Foto: Luis ACOSTA Vis mere Kaffekopper gøres klar af en barista. Foto: Luis ACOSTA

Kvinden opdagede, at noget var helt galt, da hun kørte ind i et træ på vej hjem fra arbejde.

Da lægerne ikke kunne finde ud af, hvad hun fejlede, begyndte hun at have mistanke til kaffen for problemerne. Hendes helbred var nemlig i orden, når hun ikke var på arbejde.

Hun blev især sikker på, at hendes mistanke var rigtig, da Cerrato opfordrede hende til at snuppe en kop kaffe på arbejdspladsen med ordene: 'Kom så, jeg har hentet kaffen, hvad skade kan den gøre dig?'

Hun gemte en smule af kaffen, og en test viste, at den havde en 'ekstremt høj' dosis af benzodiazepin.

En kop kaffe bliver gjort klar i baren. Foto: JORGE SILVA Vis mere En kop kaffe bliver gjort klar i baren. Foto: JORGE SILVA

Politiet blev alarmeret, og det lykkedes dem i hemmelighed at filme Cerrato putte pulveret i kaffen.

Hun nægter at have tilsat noget i kaffen og vil appellere dommen på fire år.

Forøvrigt skulle der ikke ske nogen fyringer i 2017, da Cerrato begyndte at 'speciallave' kaffen.

Tværtimod hyrede forsikringsfirmaet ansatte på det tidspunkt.