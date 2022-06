Lyt til artiklen

Det er flere steder ikke til at se, at der rent faktisk er tale om Italiens største flod.

»Situationen vil kun blive værre, da de kommende måneder vil blive varme og tørre,« siger Luca Mercalli, præsident for Italiens Meteorologiske Selskab.

Floden Po er ramt af den værste tørke i 70 år. Det skriver flere Guardian.

Vandstanden er mange steder så lav, at det er muligt at spadsere en tur ud på midten af floden, hvor der burde være vand. Meget vand.

Po ved Cremona. Foto: Filippo Venezia Vis mere Po ved Cremona. Foto: Filippo Venezia

Po efterlader sig normalt ellers lidt af aftryk i Støvlelandet, hvor den strækker sig over små 650 kilometer fra Alperne til kysten ved Venedig, men i øjeblikket er vandstanden 2,70 meter under normalen, og det truer både forsyningerne af drikkevand og vanding i landbruget.

»Tørken er historisk unik, fordi det er en kombination er to ekstraordinære afvigelser: Manglen på regn og stigende temperaturer – hvilket er direkte forbundet med klimaforandringer,« siger Luca Mercalli.

Eksempelvis har det flere steder ikke regnet i 110 dage, mens mængden af smeltevand fra Alperne har været langt under normalen i år.

Situationen er ikke mindst tydelig i byen Gualtieri, hvor man i en park tydeligt kan betragte skibet 'Zibello', der ellers har ligget på bunden af Po, siden det sank i 1943 under Anden Verdenskrig.

'Zibello' stikker frem. Foto: PIERO CRUCIATTI Vis mere 'Zibello' stikker frem. Foto: PIERO CRUCIATTI

Og faktisk begyndte skibet allerede at stikke voldsomt meget op af vandet i marts, hvor Po traditionelt set har høj vandstand.

Dengang opdagede amatørfotografen Alessio Bonin, hvad der skete, og han tog allerede dengang billeder af skibet.

»I de seneste år har man kunnet se boven af båden, så vi vidste, at den var der. Men at se fartøjet så blotlagt i marts, hvor det faktisk stadig er vinter, var meget dramatisk,« siger Alessio Bonin til Guardian:

»Jeg har aldrig set sådan en tørke på denne tid af året. Vores største bekymring har før været oversvømmelse, nu bekymrer vi os over, at den kan forsvinde.«

Der er nærmest ikke brug for broen her – ved byen Boretto. Foto: PIERO CRUCIATTI Vis mere Der er nærmest ikke brug for broen her – ved byen Boretto. Foto: PIERO CRUCIATTI

Situationen er så alvorlig, at man i regionerne Lombardiet, Piedmont, Veneto og Emilia-Romagna netop har bedt om få erklæret undtagelsestilstand. I nogle byer er det endda nødvendigt at få drikkevand leveret med lastbiler.

B.T. beskrev forleden, hvordan også en stor flod i Chile var ved at være væk.