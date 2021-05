Efter et knap fire timer langt show kunne Italien kort efter midnat natten til søndag juble over sejren i Eurovision. Præmien er ud over det ikoniske trofæ retten til at afholde showet næste år.

Det er første gang siden 1990, at Italien vinder musikkonkurrencen, og så er der endda en smule dansk ære i sejren.

Gruppen Måneskin, der vandt med sangen "Zitti E Buoni", har, som navnet antyder, dansk blod i årerne. Victoria De Angelis, der spiller bas i bandet, har nemlig en dansk mor og familie i Hørsholm nord for København.

Den danske duo Fyr Og Flamme var til gengæld ikke en bejler til sejren, da duoen tidligere på ugen blev smidt ud af semifinalen med sangen "Øve os på hinanden", som ikke faldt i europæernes smag.

Det italienske band Måneskin med dansk-italienske Victoria De Angelis på bas snupper sejren i Eurovision. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Det italienske band Måneskin med dansk-italienske Victoria De Angelis på bas snupper sejren i Eurovision. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

For de mange Eurovision-fans var lørdagens finale en stor forløsning. Tilbage i 2019 vandt Holland showet og skulle derfor have afholdt konkurrencen sidste år, men her måtte det europæiske melodigrandprix aflyses på grund af coronasituationen.



Opdateres...

/ritzau/