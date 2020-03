Det er ikke nok, at kampe spilles uden publikum under virusudbrud, mener præsident for spillerforening.

Præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, opfordrer til, at alle fodboldkampe aflyses i Italien, som er plaget af de værste udbrud af coronavirus i Europa.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters lørdag aften.

Italiens regering har tidligere beordret alle sportsbegivenheder gennemført uden publikum frem til 3. april.

Lørdag har der været meldinger om, at myndighederne har nye og mere drastiske tiltag på vej for at inddæmme smittespredningen.

Blandt tiltagene skal angiveligt være en total nedlukning af Lombardiet og 11 provinser i andre regioner, der er ramt af virusset.

Som reaktion på denne nyhed skriver Damiano Tommasi på Twitter, at fodboldkampe slet ikke bør gennemføres af hensyn til spillernes sikkerhed.

- Lad os stoppe ligaen! Behøver vi andet? Stop fodbold!, skriver han.

/ritzau/