Står det til Matteo Salvini bør borgerne i Italien gå til stemmeurnerne og vælge en ny regering.

Partierne i den italienske koalitionsregering med Femstjernebevægelsen og Ligaen er for langt fra hinanden.

Sådan lyder det fra vicepremierminister og indenrigsminister, Matteo Salvini fra Ligaen. Ifølge ham er den eneste måde at komme videre at afholde valg.

Indenrigsministeren har gjort det klart over for premierminister Giuseppe Conte, at alliancen mellem Ligaen og Femstjernebevægelsen er kollapset.

- Vi bør hurtigt give valget tilbage til vælgerne, lyder det fra Matteo i en skriftlige erklæring.

Parlamentet kan blive kaldt sammen i næste uge og foretage de nødvendige handlinger, tilføjer han.

Den 6. juni oplyste de to italienske partier, at det var nået til enighed om at fortsætte deres regering. Oplysningen kom, efter at deres forhold havde været udfordret siden europaparlamentsvalget i maj.

/ritzau/Reuters