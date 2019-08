Regeringen er kollapset i Italien, hvor præsidenten giver partierne indtil tirsdag til at forme ny regering.

De italienske partier har af landets præsident, Sergio Mattarella, fået indtil tirsdag til at få en ny regering på plads.

Det oplyser præsidenten torsdag aften på et pressemøde.

- På tirsdag vil jeg holde yderligere samtaler og træffe de nødvendige beslutninger, siger Sergio Mattarella.

Han tilføjer, at en eventuel koalitionsregering skal have et politisk program på plads og kunne samle et flertal i parlamentet.

Præsident Mattarella har det seneste døgns tid holdt møder med partierne i Italien, hvor regeringen er kollapset.

Premierminister Giuseppe Conte meddelte tirsdag, at han ikke længere kan holde sammen på den umage koalitionsregering, der består af den venstreorienterede Femstjernebevægelsen og højreorienterede Lega.

Da de to partier dannede regering i juni 2018, skete det på baggrund af storsejre ved parlamentsvalget for halvandet år siden. Dengang blev Femstjernebevægelsen parlamentets største parti.

Nu er rollerne imidlertid byttet om, siger meningsmålinger.

Bevægelsen har mistet meget opbakning. Til gengæld har Lega vundet stor tilslutning og ligger nu til at blive størst.

Det er partiets leder, indenrigsminister og vicepremierminister Matteo Salvini, som med sin populære, hårde indvandringspolitik har sikret opbakning.

Den 8. august forsøgte han at høste frugterne. Han erklærede da, at samarbejdet med Femstjernebevægelsen er slut og opfordrede til nyvalg.

Hans venstreorienterede rivaler har dog ikke tænkt sig bare at give ham en sejr ved valgurnerne. De forsøger at begrave gammelt fjendskab for at danne en ny regering, der kan holde Lega og Salvini fra fadet.

Repræsentanter for Femstjernebevægelsen og Demokratisk Parti (PD) - nærmest et socialdemokrati - forsøger at finde sammen i en regering, der kan hindre et nyvalg i Italien.

Det vil i givet fald indebære, at de to partier må se bort fra uenigheder som synet på EU, hvor bevægelsen er meget kritisk, mens PD er EU-tilhængere.

/ritzau/AFP