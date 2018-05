Efter et møde med Giuseppe Conte ventes Italiens præsident at meddele, om Conte skal lede regeringen eller ej.

Rom. Mens striden raser om, hvorvidt Italiens måske kommende premierminister har pyntet på cv'et, indkalder landets præsident, Sergio Mattarella, til et møde med den omstridte mand.

Italiens to største partier, protestpartiet Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Ligaen, ønsker Giuseppe Conte som regeringschef.

Præsidenten vil mødes med ham klokken 17.30.

Italien og det øvrige Europa venter på en melding fra præsidenten om, hvorvidt den 53-årige juraprofessor får opgaven med at lede Italiens nye regering.

Conte er uden tidligere politisk erfaring. Desuden er han netop nu midtpunkt i en skandale om, hvorvidt han har pyntet på sit imponerende cv.

Det fremgår blandt andet, at han har studeret på New York University (NYU).

Men den amerikanske avis New York Times har talt med en talsmand for universitetet, og denne siger, at Contes navn ikke optræder som tidligere studerende eller ansat.

Nomineringen af Conte har også vakt bekymring i Bruxelles og skabt uro på finansmarkederne.

De to partier har blandt andet lovet, at de vil sænke skatterne, bruge flere penge på velfærd og øge hjemsendelser af indvandrere uden papirer.

Planerne om at øge de offentlige udgifter kommer på et tidspunkt, hvor Italien har en statsgæld, der - målt på landets bnp - er blandt de højeste i verden.

De EU-skeptiske partier har også sagt, at de vil genoverveje de EU-traktater, landet er bundet af.

Præsident Mattarella mødtes med de politiske ledere tirsdag, men oplyste ikke, hvad der var blevet talt om på mødet.

Nomineringen af Giuseppe Conte kommer efter et længerevarende tovtrækkeri mellem Femstjernebevægelsen og Ligaen, som har trukket regeringsdannelsen i langdrag siden valget i marts.

Først i fredags nåede de to partier frem til et fælles regeringsgrundlag.

/ritzau/dpa