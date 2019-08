Conte fik ved at blive på sin post skabt plads for forsoning mellem Femstjernebevægelsen og PD.

I Italien har oppositionsleder Nicola Zingaretti onsdag meddelt landets præsident, at hans Demokratiske Parti (PD) er parat til at danne regering med den venstreorienterede Femstjernebevægelse.

Han fremsatte meddelelsen om bilæggelse af flere års stridigheder efter drøftelser med præsident Sergio Mattarella.

Zingaretti siger, at hans parti også er parat til at anerkende Femstjernebevægelsens kandidat til premierministerposten, den nuværende regeringschef, Giuseppe Conte.

Udmeldingerne kommer efter lange, intense og ofte vanskelige forhandlinger.

- Vi elsker Italien, og vi tror på, at det er givende at gøre denne erfaring, siger Zingaretti.

Den tidligere koalition bestod af Femstjernebevægelsen og Lega under ledelse af Matteo Salvini.

Salvini trak sig ud af koalitionen i forventning om at udløse et valg, hvor hans parti stod til markant fremgang.

Men hans manøvre gik galt, da Conte afviste at gå af øjeblikkeligt.

Conte, som er en akademiker, der anses for at være tæt på Femstjernebevægelsen, fik ved at blive på sin post skabt plads for forhandlinger og forsoning mellem Femstjernebevægelsen og PD, hvilket længe havde virket umuligt.

Udsigten til en ny regering under ledelse af Conte har fået kurserne til at gå op på finansmarkederne, som tror på, at italienerne nu får en regering, som vil undgå konfrontationer med EU.

Lega er stærkt euroskeptisk og havde lagt op til en økonomisk politik, som kunne have forværret Italiens gældsproblemer.

Der er dog endnu ikke sikkerhed for en regeringsaftale, da Femstjernebevægelsen og PD først skal nå til enighed om en ministerliste og et konkret regeringsprogram.

/ritzau/Reuters