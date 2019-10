Femstjernebevægelsen mener, at der kan spares store beløb ved at nedbringe antallet af parlamentarikere.

Italiens parlament har udsigt til at krympe markant, efter at dets medlemmer tirsdag har stemt for at skære antallet af pladser ned med over en tredjedel.

Det betyder, at fra det valg, der efter planen skal finde sted i 2023, skal Underhuset have 400 medlemmer mod 630 i dag, og Senatet skal have 200 medlemmer i stedet for 315.

Det er resultatet af et reformforslag, som regeringspartiet Femstjernebevægelsen har fremlagt, og som parlamentets største partier har stemt for.

- Dette er en historisk dag. Vi har endelig formået at skære ned på antallet af parlamentarikere, for evigt, siger Femstjernebevægelsens leder, Luigi Di Maio.

Partiet mener, at arbejdet i parlamentet vil blive mere effektivt, når antallet af medlemmer skæres ned til 600 i alt. Samtidig vil der blive sparet flere hundrede millioner euro, mener partiet.

Kritikere af forslaget mener derimod, at lobbyister får lettere ved at få indflydelse, og at besparelserne slet ikke vil være så store.

Forslaget kan dog stadig blive væltet. Hvis modstandere af forslaget formår at samle en halv million underskrifter imod det, skal det sendes til folkeafstemning.

/ritzau/Reuters