Italiens koalitionsregering har overlevet den første af to tillidsafstemninger. Den næste ventes at blive tæt.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, har mandag vundet den første af to tillidsafstemninger, som hans fire dage gamle koalitionsregering skal igennem.

Afstemningen blev holdt efter en konfliktfyldt dag, hvor det føg med fornærmelser og skældsord i parlamentet, fordi oppositionen er rasende over, at landet har fået en ny regering i stedet for et nyvalg.

Afstemningen i parlamentets underhus - deputeretkammeret - endte 343 mod 263. Tre lovgivere undlod at stemme.

- Jeg er tilfreds, siger Conte efter afstemningen.

Mandagens afstemning i underhuset kommer forud for en lignende afstemning i parlamentets overhus - senatet - tirsdag. Denne afstemning ventes at blive en del tættere, da koalitionen her kun har et knebent flertal på cirka en håndfuld stemmer.

Ethvert frafald i Contes usædvanlige regeringskoalition bestående af rivaliserende partier kan således koste ham dyrt.

Taber Giuseppe Conte tirsdagens tillidsafstemning, er han tvunget til at træde tilbage.

